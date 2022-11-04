Путін дозволив мобілізацію засуджених за тяжкі злочини

Російський диктатор Володимир Путін розширив перелік категорій росіян, які підлягають мобілізації. Тепер на війну можуть набирати громадян, засуджених за деякі тяжкі злочини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ, опублікований на порталі правової інформації РФ.
Так, Путін дозволив призивати на військову службу в рамках мобілізації громадян, які мають незняту чи непогашену судимість за скоєння тяжкого злочину.
В указі Путіна також перераховуються злочини, з якими нібито не мобілізуватимуть. Йдеться про злочини сексуального насильства щодо дітей, скоєння теракту, захоплення заручників, організацію незаконного збройного формування, викрадення повітряного, водного чи залізничного транспорту.
Крім того, норма не пошириться і на такі злочини, як держзрада, шпигунство, посягання на життя державного діяча, насильницьке захоплення влади, збройний заколот, публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності тощо.
Нагадаємо, Путін заявив, що у Росії мобілізували 318 тисяч людей. Російський диктатор запевнив, що на війну проти України відправили 49 тисяч мобілізованих.
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