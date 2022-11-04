Путин разрешил мобилизацию осужденных за тяжкие преступления

Так, Путин разрешил призывать на военную службу в рамках мобилизации граждан, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

В указе Путина также перечисляются преступления, с которыми якобы не будут мобилизовать. Речь идет о преступлениях сексуального насилия в отношении детей, совершении теракта, захвате заложников, организации незаконного вооруженного формирования, угоне воздушного, водного или железнодорожного транспорта.

Кроме того, норма не распространится и на такие преступления, как госизмена, шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и т.п.