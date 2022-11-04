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Путин разрешил мобилизацию осужденных за тяжкие преступления

Фото: президент Российской Федерации Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин расширил перечень категорий россиян, которые подлежат мобилизации. Теперь на войну могут набирать граждан, осужденных за некоторые тяжкие преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой указ, опубликованный на портале правовой информации РФ.

Так, Путин разрешил призывать на военную службу в рамках мобилизации граждан, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

В указе Путина также перечисляются преступления, с которыми якобы не будут мобилизовать. Речь идет о преступлениях сексуального насилия в отношении детей, совершении теракта, захвате заложников, организации незаконного вооруженного формирования, угоне воздушного, водного или железнодорожного транспорта.

Кроме того, норма не распространится и на такие преступления, как госизмена, шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и т.п.

Напомним, Путин заявил, что в России мобилизовали 318 тысяч человек. Российский диктатор заверил, что на войну против Украины отправили 49 тысяч мобилизированных.

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