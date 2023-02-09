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Путін не досяг жодних цілей, озвучених на початку повномасштабної війни, - ГУР

Фото: російський диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Російський диктатор Володимир Путін не досяг жодних стратегічних завдань, цілей, які оголошував на початку повномасштабної війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова.

"Завдання РФ окупувати схід та вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей до кінця березня - це суто пропагандистська задача, не обґрунтована у військовому сенсі", - зазначив Юсов.

При цьому, як зазначив представник розвідки, ворог залишається сильним та чисельним, є значне поповнення живої сили.

"Продовжуються публічні сварки між вежами Кремля і воєнно-політичним керівництвом. Наступ агресора - це черговий етап, РФ не зупиняла спроб наступальних дій", - підкреслив Юсов.

За його словами, ворог розуміє, боїться, поспішає і враховує фактор постачання озброєнь від партнерів України та союзників. Також тут відіграє і фактор погодних умов, підготовка українських Сил оборони та інші.

"Війна, яку веде РФ, Путін і власне російський народ, який підтримує цю війну, - це війна геноцидного характеру. Мирне населення - це одна з цілей Росії у війні: знищення, розпорошення, депортація і зрештою русифікація мирного населення", - каже Юсов.

Втім, як підсумок він додав, що разом з цим всім ракетний терор, Путін буде продовжувати.

Нагадаємо, російські війська вторглися до України за наказом Путіна 24 лютого 2022 року. Тоді ж було заявлено, що метою "спеціальної військової операції" є "демілітаризація" та "денацифікація" України.

Додамо, раніше аналітики ISW повідомляли, що Путін боїться ризикувати задля досягнення своїх цілей у війні проти України.

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