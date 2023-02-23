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Путін досі хоче захопити Київ, - Зеленський

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Четвер 23 лютого 2023 21:38
Путін досі хоче захопити Київ, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Через рік від початку повномасштабного вторгнення в Україну російський диктатор Володимир Путін досі не полишає надії окупувати Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю BBC.

"Гадаю, президент Путін досі хоче окупувати Київ. Але їхні ідеї, місія і надія стосуються всієї України. Щоб ми втратили свою незалежність і свій суверенітет. І тому, гадаю, всі зрозуміли: якщо ви не можете окупувати столицю, якщо ви не можете окупувати Київ, ви не можете окупувати Україну", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання, чи перебуває Київ досі під загрозою.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не готовий до нападу на Україну з території Білорусі. Оскільки російські війська вже не настільки сильні, як були рік тому.

Також президент зазначив, що лише деокупація Криму допоможе встановити мир в Україні та Європі.

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