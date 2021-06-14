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Байден использует встречу с Путиным, чтоб обсудить разногласия, - Блинкен

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США, Понедельник 14 июня 2021 06:49
Байден использует встречу с Путиным, чтоб обсудить разногласия, - Блинкен Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден не собирается отменять встречу с российским президентом Владимиром Путиным, несмотря на разногласия по многим вопросам. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает АВС News.

После череды кибератак, ареста Навального и вынужденной посадки самолета в Беларуси, Блинкен заявил, что Байден не будет отменять встречу с Путиным. Наоборот, он использует эту встречу, чтоб напрямую обсудить все эти разногласия.

"Чтобы иметь возможность поговорить с ним напрямую, четко об этих глубоких разногласиях, а также посмотреть, сможем ли мы добиться более предсказуемой и стабильной отношений. Если Россия решит продолжать действовать агрессивно, действовать безрассудно, мы ответим решительно, как это уже сделал президент", - сказал Блинкен.

По его словам, Байден ясно дал понять, что, когда он сядет рядом с Путиным, то не будет сдерживаться.

Он также отметил, что одним из критических посланий президента будет требование, чтобы Россия прекратила "каким-либо образом укрывать преступные организации, участвующие в кибератаках, в том числе программы-вымогатели", и призыв "к сотрудничеству с Россией в борьбе с этими преступными организациями в той мере, в какой они действуют на территории России".

Блинкен сказал, что санкции США могут быть эффективными, особенно когда они осуществляются в координации с другими странами. И добавил, что санкции в отношении России для Украины, возможно, предотвратили дальнейшую российскую агрессию.

Напомним, что 16 июля состоится встреча Байдена и Путина в Женеве. Стороны обсудят отношения двух стран и разногласия.

Также сообщалось, что после встречи Байден не будет проводить совместную пресс-конференцию с Путиным. Лидер США считает это неуместным.

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