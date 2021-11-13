UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Путин о Донбассе: никогда не согласимся, что Россия является стороной конфликта

Автор: Александр Мороз

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не согласится с тем, что является одной из сторон вооруженного конфликта на Донбассе. По его словам, это не закреплено в минских соглашениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"В минских соглашениях нигде не сказано, что Россия является стороной конфликта. Мы никогда с этим не соглашались и не согласимся. Мы таковыми не являемся", - заявил Путин в интервью ВГТРК.

Напомним, ранее Путин обвинил Украину в принятии законов, которые якобы противоречат минским соглашениям по урегулированию ситуации на Донбассе.

В октябре российские СМИ сообщали, что Москва направила Киеву проект итогового документа возможной встречи Путина с Зеленским, на которой российский лидер планирует навязать Киеву диалог с "ЛДНР" и добиться отмены санкций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияДонбасс