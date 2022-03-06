ru ua
Вс, 06 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Путин должен проиграть, - Борис Джонсон

Новина українською →
Лондон, Воскресенье 06 марта 2022 02:50
Путин должен проиграть, - Борис Джонсон Фото: Борис Джонсон (Getty images)
Автор: RBC.UA

Борис Джонсон заявил, что разработал план по противодействию российской агрессии. Премьер-министр Великобритании добавил, что Путин должен проиграть в своих амбициях.

Об Этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Премьер-министр Великобритании заявил, что на встречах с мировыми лидерами он представит план противодействия российской угрозе.

План, согласно пресс-релизу, призывает страны мобилизовать "международную гуманитарную коалицию для Украины, поддержать Украину в ее усилиях по обеспечению собственной самообороны и максимально усилить экономическое давление на путинскую Россию".

Джонсон намерен сказать своим коллегам, что они должны объединиться в рамках его плана, чтобы российский президент Владимир Путин "потерпел поражение в своих амбициях".

"Недостаточно выразить нашу поддержку международному порядку, основанному на правилах - мы должны защитить его от продолжительных попыток переписать правила с помощью военной силы", - добавил премьер-министр.

Напомним, что Джонсон анонсировал новые санкции против российских бизнесменов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис Джонсон Вторжение России в Украину
NEWS
ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам, - глава Еврокомиссии
ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам, - глава Еврокомиссии
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина