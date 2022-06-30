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Путин должен остановить войну и вывести свои войска из Украины, - Столтенберг

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Лидеры НАТО поддерживают Украину, чтобы обеспечить ее победу как независимой и суверенной страны в Европе. Последствия агрессии России ощущает весь мир.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RP.

По словам генсека, война России против Украины является "жестокой" и "абсолютно неприемлемой".

"Президент Путин должен вывести свои войска и немедленно положить конец этой войне, прекратив нападения на демократическое, суверенное государство, причиняющие столько страданий Украине", - заявил Столтенберг.

Напомним, согласно данным американской разведки, президент России Владимир Путин все так же намерен захватить большую часть Украины военным путем.

Кроме того, по словам Йенса Столтенберга, война России против Украины может растянуться на годы.

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