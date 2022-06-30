RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін повинен зупинити війну і вивести свої війська з України, - Столтенберг

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Лідери НАТО підтримують Україну, щоб забезпечити її перемогу як незалежної і суверенної країни в Європі. Наслідки агресії Росії відчуває весь світ.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RP.

За словами генсека, війна Росії проти України є "жорстокою" і "абсолютно неприйнятною".

"Президент Путін повинен вивести свої війська і негайно покласти край цій війні, припинивши напади на демократичну, суверенну державу, що завдають стільки страждань Україні", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, згідно з даними американської розвідки, президент Росії Володимир Путін все так же має намір захопити більшу частину України військовим шляхом.

Крім того, за словами Йенса Столтенберга, війна Росії проти України може розтягнутися на роки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніНАТОАгресія РФ