Путин не будет решать вопрос членства Украины в НАТО, - Столтенберг

Российский диктатор Владимир Путин не имеет права вето на расширение НАТО, поэтому не может решить вопрос будущего членства Украины в Альянсе.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Союзники соглашаются по многим вопросам, в том числе по членству Украины, все соглашаются, что двери НАТО открыты... Все союзники соглашаются, что Украина будет членом", - сказал Столтенберг.

Также он отметил, что Россия не может и не будет решать этот вопрос, им будет заниматься только НАТО и Украина.

"Президент Путин не имеет права вето на расширение НАТО", – подчеркнул генсек.

Вступление Украины в НАТО

Украина ожидает саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. На нем наша страна хочет услышать четкое политическое решение поддержки ее курса в Альянс.

Так, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украинаожидает приглашения в НАТО с открытой датой, а глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что наши ожидания от саммита уже частично удовлетворены.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть все политические основания для приглашения нашего государства в НАТО, также есть полное понимание гарантий безопасности до момента вступления.

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