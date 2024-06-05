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Путін у бронежилеті: у ГУР розповіли, як довго глава Кремля носить захист

Фото: глава Кремля Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Глава Кремля Володимир Путін справді носить бронежилет. Причому робить він це вже останні 5 років.

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов, пише РБК-Україна з посиланням на АрміяInform.

"Людина, схожа на путіна, регулярно його використовує, принаймні, останні 5 років", - заявив він.

Історія з бронежилетом Путіна

4 червня російські ЗМІ розтиражували інформацію про те, що глава Кремля Володимир Путін під час виступів на публіці почав носити бронежилет.

При цьому, за даними The Moscow Times, Путін почав носити бронежилет ще в 2023 році за рекомендацією Федеральної служби охорони та Служби безпеки. Крім того, він одягав бронежилет і 9 травня 2024 року під час параду в Москві.

У свою чергу, офіційно Кремль відкидає необхідність підвищення заходів безпеки для Путіна.

Як раніше писало РБК-Україна, за даними ГУР, Путін може мати щонайменше трьох двійників.

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Володимир ПутінРосійська Федерація