Путін боїться, що зміцнення відносин Росії та КНДР порушить схеми обходу санкцій, - ISW

Путін зустрівся із північнокорейським диктатором Кім Чен Ыном на космодромі "Східний" в Амурській області РФ 14 вересня. Він назвав зустріч "продуктивною" і повідомив, що вони з Кімом провели "відвертий обмін думками щодо ситуації в регіоні та про двосторонні відносини".

Путін також заявив, що Росія продовжує дотримуватися обмежень на військово-технічну співпрацю. Північною Кореєю, але зазначив, що у "рамках нинішніх правил є додаткові можливості".

Путін, ймовірно, намагається нейтрально зобразити свою зустріч із Кімом, щоб збалансувати інтерес Росії у придбанні північнокорейських артилерійських боєприпасів із побоюваннями щодо ризику запровадження вторинних міжнародних санкцій проти РФ через потенційну торгівлю з Північною Кореєю.

Ключові висновки ISW: