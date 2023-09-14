UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін боїться, що зміцнення відносин Росії та КНДР порушить схеми обходу санкцій, - ISW

Фото: Володимир Путін та Кім Чен Ин (kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, боїться, що зміцнення відносин із Північною Кореєю можуть поставити під загрозу існуючі схеми ухилення РФ від санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Путін зустрівся із північнокорейським диктатором Кім Чен Ыном на космодромі "Східний" в Амурській області РФ 14 вересня. Він назвав зустріч "продуктивною" і повідомив, що вони з Кімом провели "відвертий обмін думками щодо ситуації в регіоні та про двосторонні відносини".

Путін також заявив, що Росія продовжує дотримуватися обмежень на військово-технічну співпрацю. Північною Кореєю, але зазначив, що у "рамках нинішніх правил є додаткові можливості".

Путін, ймовірно, намагається нейтрально зобразити свою зустріч із Кімом, щоб збалансувати інтерес Росії у придбанні північнокорейських артилерійських боєприпасів із побоюваннями щодо ризику запровадження вторинних міжнародних санкцій проти РФ через потенційну торгівлю з Північною Кореєю.

Ключові висновки ISW:

  • ЗСУ 13 вересня завдали ракетних ударів по окупованому Севастополю в Криму, пошкодивши російський десантний корабель, підводний човен та портову інфраструктуру.
  • Українські війська просунулися у Запорізькій області та, як повідомляється, у районі Бахмута Донецької області.
  • У ніч із 12 на 13 вересня російські війська завдали серії ударів безпілотників "Шахед-131/136" по Сумській та Одеській областях.
  • Міністерство оборони Росії тимчасово призупинило ротацію сил ПВК "Вагнера" у Сирії.
  • Російські війська провели наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, а також під Бахмутом, але не досягли якихось підтверджених успіхів.

Нагадаємо, вчора, 13 вересня, відбулася зустріч між диктаторами КНДР та Росії – Кім Чен Ыном та Володимиром Путіним.

Детальніше про те, що відбувалося під час зустрічі Путіна та Кіма, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кім Чен ИнРосійська ФедераціяКНДР