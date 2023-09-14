Путин боится, что укрепление отношений России и КНДР нарушит схемы обхода санкций, - ISW

Путин встретился с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном на космодроме "Восточный" в Амурской области РФ 14 сентября. Он назвал встречу "продуктивной" и сообщил, что они с Кимом провели "откровенный обмен мнениями о ситуации в регионе и о двусторонних отношениях".

Путин также заявил, что Россия продолжает соблюдать ограничения на военно-техническое сотрудничество. Северной Кореей, но отметил, что в "рамках нынешних правил есть дополнительные возможности".

Путин, вероятно, пытается нейтрально изобразить свою встречу с Кимом, чтобы сбалансировать интерес России в приобретении северокорейских артиллерийских боеприпасов с опасениями по поводу риска введения вторичных международных санкций против РФ из-за потенциальной торговли с Северной Кореей.

Ключевые выводы ISW: