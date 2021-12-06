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Путин и Байден завтра обсудят ситуацию у границ Украины. Какие еще темы в повестке дня

Автор: Анастасия Рокитна

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры по видеосвязи 7 декабря. Они, в частности, обсудят ситуацию возле границ Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

Дата переговов: 7 декабря 2021 года.

Время: 17:00 (по Киеву).

Формат: видеоконференция.

Темы:

  • Украина,
  • "продвижение" НАТО к границам РФ,
  • инициатива президента России о гарантиях безопасности.

"Разумеется, нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, а что требует дополнительных усилий", - заявил представитель Кремля.

Первые кадры общения Путина и Байдена появятся во вторник в районе 18:00 (московское время). Заявлений Путина по итогам переговоров с Байденом 7 декабря не планируется, будет сообщение пресс-службы Кремля.

Напомним, сенаторы США призывают Байдена быть четким и сильным в разговоре с Путиным.

Ранее Пентагон подтвердил готовность помочь Украине защититься от России.

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Владимир ПутинНАТОУкраинаДжозеф Байден