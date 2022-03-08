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Путин может атаковать страны Балтии, если его не остановят в Украине, - ЕК

Автор: Илона Свиридова

Президент России Владимир Путин может бросить вызов НАТО и атаковать страны Балтии, если его не остановят в Украине. Поэтому Евросоюз обязан поддерживать Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса для Politico.

"Если мы не поддержим Украину, это (российская агрессия, - ред.) не остановится в Украине. Очевидно, что Путин сейчас находится в каком-то агрессивном военном настроении, и, к сожалению, вполне вероятно, что эта агрессия продолжится и в других странах", - отметил он.

По его мнению, под удар могут попасть страны Балтии.

"Достаточно посмотреть на усиление агрессивной риторики России и заявления о том, что Россия поддерживает интересы Беларуси в доступе к Балтийскому морю, а также усиление антибалтийской риторики - во всяком случае, в Украине это также началось с усиления антиукраинской риторики", - добавил Домбровскис.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война может коснуться и западных стран, поскольку "чем больше зверь съест, тем больше ему захочется".

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Владимир ПутинВойна России против Украины