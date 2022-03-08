ru ua
Вт, 08 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский уверен, что РФ не остановится на Украине: "чем больше зверь съест, тем больше ему захочется"

Новина українською →
Киев, Вторник 08 марта 2022 10:05
Зеленский уверен, что РФ не остановится на Украине: "чем больше зверь съест, тем больше ему захочется" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил страны Запада, что Россия не остановится только на Украине, и война их также может коснуться. Поскольку "чем больше зверь съест, тем больше ему захочется".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в интервью ABC News.

"Все думают, что мы далеко от Америки или Канады. Нет, мы находимся в этой зоне свободы. И когда границы прав и свобод нарушаются и на них наступают, тогда вы должны нас защищать. Потому что мы первые. А вы станете вторыми. Потому что чем больше зверь съест, тем больше ему захочется", - отметил Зеленский.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к НАТО с просьбой немедленно закрыть небо для российских ракет и боевой авиации. По его словам, если партнеры этого не сделают, значит, что они поддерживают убийства украинцев.

Добавим, недавно в Офисе президента упрекнули западных партнеров в бездействии, пока российские войска сносят украинские города с лица земли.

При этом в США объяснили отказ закрытия неба над Украиной, заявляя, что это может привести к расширению конфликта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Запад Война России против Украины
NEWS
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать