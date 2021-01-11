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В Москве проходит трехсторонняя встреча по Карабаху. Алиев и Пашинян не пожали руки

Москва, Понедельник 11 января 2021 16:15
В Москве проходит трехсторонняя встреча по Карабаху. Алиев и Пашинян не пожали руки
Фото: Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Москве сегодня, 11 января, началась трехсторонняя встреча лидеров России, Азербайджана и Армении. Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян за закрытыми дверями обсуждают урегулирование в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает российское агентство "ТАСС".

В начале встречи лидеры поздоровались друг с другом, а Путин сделал вступительную речь. На видео, которое распространили в соцсетях, видно, что президент Азербайджана и премьер Армении не подали друг другу руку.

О чем будут говорить

Как отметил Путин, сегодня планируется обсудить следующие шаги по ключевым направлениям урегулирования ситуации в Карабахе. Это вопросы, связанные с деятельностью российских миротворцев, уточнения линий разграничения и решение гуманитарных проблем.

Также хотят поговорить о реализации трехсторонних договоренностей по урегулированию в регионе, которые были подписаны 10 ноября 2020 года, и возвращения беженцев в Нагорный Карабах.

Напомним, прошлой осенью произошло обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Азербайджанские военные перешли в наступление, чтобы вернуть оккупированные Арменией территории

В ходе боевых действий Азербайджан вернул под свой контроль большинство оккупированных территорий, поэтому Армения была вынуждена согласиться на перемирие. Соглашение о завершении войны было подписано в Москве лидерами России, Азербайджана и Армении.

Как писало РБК-Украина, соглашение о перемирии в Карабахе предусматривало введение российских миротворцев в регион. Однако в миротворческий центр входит не только Россия, но и Турция.

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Новости Украины Политика Владимир ПутинИльхам АлиевРоссийская ФедерацияпереговорыАрменияАзербайджанНагорный КарабахНикол Пашинян

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