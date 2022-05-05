В пути задерживается еще 15 поездов. УЗ обновила график
Фото: УЗ обнародовала обновленный график курсирования поездов 5 мая (Укрзализныця)
По состоянию на четверг, 5 мая, от графика отклонились 15 пассажирских поездов.
Актуальная информация по опозданию пассажирских поездов (по состоянию на 21:20):
- №5 Ивано-Франковск - Запорожье (+10:53);
- №120 Львов - Запорожье (+10:15 ч);
- №37 Ужгород - Одесса (+9:55 ч);
- №45 Ужгород - Лозовая (+7:46 ч);
- №85 Запорожье - Львов (+4:44 ч);
- №60 Чоп - Киев (+4:30 ч);
- №22 Трускавец - Харьков (+4:09 ч);
- №743 Дарница - Львов (+2:57 ч);
- №130 Ивано-Франковск - Кременчуг (+2:44 ч);
- №120 Львов - Запорожье (+1:46 ч);
- №232 Львов - Днепр (+1:40 ч);
- №86 Львов - Запорожье (+1:30 ч);
- №42 Львов - Днепр (+1:25 ч);
- №706 Перемышль - Киев (+1:04 ч);
- №753 Харьков - Киев - Львов (+46 мин).
В УЗ напомнили, что информация о опоздании рейсов постоянно обновляется на официальном сайте.
Напомним, что задержки рейсов наблюдаются еще со вчерашнего вечера. Тогда причиной опоздания стал ракетный обстрел.
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