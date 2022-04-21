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На пути к дефолту. Российский ВТБ выплатил евробонды в рублях

Фото: ВТБ оказался на грани дефолта (facebook com)
Автор: Наталья Юрченко

Российский ВТБ, попавший под санкции, выплатил держателям одного из четырех выпусков еврооблигаций проценты. Банк сделал это в рублях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий члена правления ВТБ Дмитрия Пьянова российскому изданию "Ведомости".

Банк провел выплату 53 млн долларов в рублях 15 апреля. ВТБ осуществил платеж объемом 4,2 млрд рублей.

Это один из четырех выпусков еврооблигаций российского банка, сделанных до 2014 года. После аннексии Крыма секторальные санкции запретили российским банкам выпускать длинные валютные бонды.

Отмечается, что из еврооблигаций ВТБ три выпуска были сделаны в долларах, еще один - в швейцарских франках. Из-за санкций, которые были введены в феврале, банк оказался отрезанным от мировых платежных систем, поэтому не может осуществлять платежи в иностранной валюте.

Напомним, два российских банка, попавшие под санкции, не смогли заплатить по евробондам и оказались в состоянии дефолта. Речь идет о Россельхозбанк и Совкомбанк.

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