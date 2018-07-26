Путепровод в Подольском районе Киева откроют 26 июля

Ожидается, что водители смогут пользоваться этим путем во второй половине дня

В Подольском районе Киева путепровод на пересечении ул. Кирилловской и ул. Елены Телиги остается закрытым для движения. Его планируют открыть во второй половине дня 26 июля, передает пресс-служба КГГА.

Соответствующее решение приняла комиссия Киева по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с размытием опор во время сильной непогоды 25 июля.

Движение транспорта организовано по схеме:

в направлении ст. м. "Шулявская" : ул. Богатырская - ул. Луговая - ул. Я. Ивашкевича - ул. Вышгородская - ул. Сырецкая - ул. Ольжича - дальше по улице О. Телиги;

: ул. Богатырская - ул. Луговая - ул. Я. Ивашкевича - ул. Вышгородская - ул. Сырецкая - ул. Ольжича - дальше по улице О. Телиги; в направлении ст. м. "Почайная": ул. Ольжича - ул. Сырецкая - ул. С. Скляренко - дальше по проспекту С. Бандеры.

"Планируется, что движение будет восстановлено завтра, 26 июля, во второй половине дня. Столичных водителей просят учесть эту информацию при построении маршрутов и выбирать альтернативные пути проезда", - сообщают в КГГА.

Напомним, в Киеве вечером 25 июля из-за частичного разрушения перекрыли путепровод на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской. Из-за обвала насыпи путепровода вечером остановилось движение транспорта.

В пробках также стояли трамваи. В частности, было заблокировано движение трамваев маршрутов № 1, 3 на участке ул. Жилянская - ул. Старовокзальная из-за скопления автотранспорта после ливня.