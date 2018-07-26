Шляхопровід у Подільському районі Києва відкриють 26 липня

Очікується, що водії зможуть користуватися цим шляхом у другій половині дня

У Подільському районі Києва шляхопровід на перетині вул. Кирилівської та вул. Олени Теліги залишається закритим для руху. Його планують відкрити у другій половині дня 26 липня, передає прес-служба КМДА.

Відповідне рішення ухвалила комісія Києва з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв'язку з розмиттям опор під час сильної негоди 25 липня.

Рух транспорту організовано за схемою:

у напрямку ст. м. "Шулявська" : вул. Богатирська - вул. Лугова - вул. Я. Івашкевича - вул. Вишгородська - вул. Сирецька - вул. Ольжича - далі вулицею О. Теліги;

: вул. Богатирська - вул. Лугова - вул. Я. Івашкевича - вул. Вишгородська - вул. Сирецька - вул. Ольжича - далі вулицею О. Теліги; у напрямку ст. м. "Почайна": вул. Ольжича - вул. Сирецька - вул. С. Скляренка - далі проспектом С. Бандери.

"Планується, що рух буде відновлено завтра, 26 липня, у другій половині дня. Столичних водіїв просять урахувати цю інформацію при побудові маршрутів та обирати альтернативні шляхи проїзду", - повідомляють у КМДА.

Нагадаємо, у Києві ввечері 25 липня через часткове руйнування перекрили шляхопровід на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської. Через обвал насипу шляхопроводу ввечері зупинився рух транспорту.

У пробках також стояли трамваї. Зокрема, було заблоковано рух трамваїв маршрутів № 1, 3 на ділянці вул. Жилянська - вул. Старовокзальна через скупчення автотранспорту після зливи.