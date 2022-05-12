"Путь самосанкций". Украина объяснила, почему "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу

Российский "Газпром" после закрытия ГИС "Сохрановка" в Луганской области значительно сократил транзит газа в Европу. Украина заявила, что Россия имеет все возможность для сохранения экспорта, однако не желает договариваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу газотранспортной системы Украины Сергея Макогона.