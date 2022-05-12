"Путь самосанкций". Украина объяснила, почему "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу
Российский "Газпром" после закрытия ГИС "Сохрановка" в Луганской области значительно сократил транзит газа в Европу. Украина заявила, что Россия имеет все возможность для сохранения экспорта, однако не желает договариваться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу газотранспортной системы Украины Сергея Макогона.
По его словам, Россия выбрала "путь самосанкций", поскольку по предварительным контрактам и забронированным мощностям она имеет возможность транспортировать 77,2 млн кубометров газа в сутки через точку входа "Суджа". Однако "Газпром" продолжает пускать транзит в "Сохрановку", которая сейчас захвачена российскими войсками, поэтому Украина должна отклонять данные попытки.
Макогон добавил, что РФ может подать соответствующие заявки и перенаправить транзит через "Суджу", не нарушая контракты, соответственно, увеличить мощности с 53 млн кубометров до нужных 77,2 млн кубометров в сутки.
Напомним, Украина прекратила транзит газа через точку соединения "Сохрановка" в Луганской области, поскольку оккупационные войска захватили ее.
В то же время "Нафтогаз Украины" предложил РФ перенести транзит на ГИС "Суджа", но "Газпром" отказался это сделать, поскольку не видит никаких "форс-мажорных обстоятельств".
Кроме того, стало известно, что оккупанты начали вмешиваться в работу транзитных проводов и пускать газ на неподконтрольные Украине территории.
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