"Шлях самосанкцій". Україна пояснила, чому "Газпром" зменшив транзит газу до Європи
Російський "Газпром" після закриття ГВС "Сохранівка" у Луганській області значно скоротив транзит газу до Європи. Україна заявила, що Росія має всі можливість для збереження експорту, проте не бажає домовлятися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника газотранспортної системи України Сергія Макогона.
За його словами, Росія обрала "шлях самосанкцій", оскільки за попередніми контрактами та заброньованими потужностями вона має змогу транспортувати 77,2 млн кубометрів газу на добу через точку входу "Суджа". Проте "Газпром" продовжує пускати транзит до "Сохранівки", яка наразі захоплена російськими військами, тому Україна мусить відхиляти дані намагання.
Макогон додав, що РФ може подати відповідні заявки і перенаправити транзит через "Суджу", не порушуючи контракти, відповідно збільшити потужності з 53 млн кубометрів до потрібних 77,2 млн кубометрів на добу.
Нагадаємо, Україна припинила транзит газу через точку з'єднання "Сохранівка" у Луганській області, оскільки окупаційні війська захопили її.
Водночас "Нафтогаз України" запропонував РФ перенести транзит на ГВС "Суджа", але "Газпром" відмовився це зробити, оскільки не бачить ніяких "форс-мажорних обставин".
Крім того, стало відомо, що окупанти почали втручатися у роботу транзитних проводів та пускати газ на непідконтрольні Україні території.
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