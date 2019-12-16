Путь к признанию: чего за год добилась Православная церковь Украины

Один год и один день назад, 15 декабря 2018 года, состоялся объединительный церковный собор, на котором была основана Православная церковь Украины. Уже спустя три недели она получила томос об автокефалии от Константинопольского патриархата. Тогда церковная тематика была на слуху, став одной из основ избирательной кампании Петра Порошенко.

Но после того, как в штабе тогдашнего президента приняли решение немного свернуть "околотомосную" предвыборную активность, эта тема постепенно перестала интересовать невоцерковленную общественность. Тем не менее за прошедший год в жизни ПЦУ, а также ее союзников и оппонентов в православном мире, случилось довольно много событий.

Полная перезагрузка власти в Украине, случившаяся в этом году, вполне естественно, изменила и стиль отношения власти к церковным вопросам. В отличие от предшественников, Владимир Зеленский нигде публично не подчеркивает свою религиозность.

Сразу после победы на выборах он показательно провел встречи с представителями самых разных украинских конфессий, и не только христианских. Но в целом нынешняя власть пытается от церковной тематики максимально дистанцироваться.

Переходной период

"Смена власти в стране привела к облегчению жизни православных в Украине. ПЦУ перестала быть де-факто государственной церковью, которая при поддержке прошлой власти активно занималась рейдерством, направленным против УПЦ", – сказал РБК-Украина замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ (МП) протоиерей Николай Данилевич.

В самой ПЦУ последовательно утверждают, что никогда не пользовались в государстве каким-то особым статусом и расположением со стороны властей. Обвинения в рейдерстве там тоже категорически опровергают, указывая, что как раз Московский патриархат привлекал и привлекает своих влиятельных сторонников в политических элитах, чтобы помешать развитию ПЦУ.

"Для нас самое главное, что надежды пророссийских кругов на то, что со сменой власти наша церковь разрушится, что это исключительно политический проект и т.д. – не оправдались совершенно. Наша церковь жива и развивается", – сказал изданию архиепископ ПЦУ Евстратий (Зоря).

За последний год в ПЦУ перешло около 600 приходов УПЦ (МП), или около 5% всех религиозных общин Московского патриархата. В основном этот процесс пришелся на первые три-четыре месяца 2019 года, после чего почти остановился. В самой ПЦУ называют несколько причин того, почему переход общин в новую церковь не стал действительно лавинообразным.

В первую очередь, это изменения в законодательстве, согласно которым менялся порядок регистрации и перерегистрации общин, а также послевыборные кадровые изменения в областных администрациях, которые и ответственны за эти процессы. Кроме того, по словам архиепископа Евстратия, УПЦ (МП) и ее симпатики в политикуме продолжают вести очень активную кампанию, направленную на то, чтобы не допустить перехода общин в ПЦУ.

Наконец, есть очень резонансное в околоцерковных кругах "винницкое дело". Местного начальника управления по делам религий и национальностей Игоря Салецкого на некоторое время отстранили от должности за то, что он регистрировал переход религиозных общин из УПЦ (МП) в ПЦУ якобы с нарушением закона.

Против чиновника даже возбудили уголовное производство, а сам Салецкий жаловался главе МВД Арсену Авакову на то, что винницкая полиция открыто выступает в поддержку Московского патриархата. За тем, чем закончится эта история, активно следят в религиозных общинах по всей Украине, потому что винницкий кейс очень показательный – именно здесь случился первый и пока единственный случай перехода из УПЦ (МП) в ПЦУ целой епархии, во главе с митрополитом Симеоном.

Как рассказал РБК-Украина архиепископ Евстратий, в ПЦУ надеются на то, что после устранения различных юридических препятствий, а также признания украинской поместной церкви мировым православием, переход общин из УПЦ (МП) опять интенсифицируются.

В УПЦ (МП) имеют совершенно другую не только трактовку, но и арифметику происходящего. Там признают лишь 78 добровольных переходов в ряды ПЦУ. Все остальные случае там считают конфликтными, говоря о 180 силовых захватах храмов и около 250 различных судебных процессах.

"При прошлой власти активно действовал административный ресурс, глава села организовывал фиктивный переход общины в ПЦУ по указке сверху, тогда как сама община оставалась верной УПЦ. Со сменой власти это давление прекратилось, и оснований для какой-то новой волны переходов я не вижу", – сказал Николай Данилевич.

Дела светские

Противостояние между ПЦУ и УПЦ (МП) активно ведется и в судебной сфере. В частности, можно выделить иск об отмене регистрации ПЦУ как таковой, поданный юристами Московского патриархата. Основание – созвучность названий.

Так, УПЦ (МП) официально зарегистрирована как "Украинская православная церковь", а ПЦУ – как "Украинская православная церковь (Православная церковь Украины)". В Московском патриархате утверждают, что ПЦУ специально выбрала себе такое название "как элемент рейдерства". В ПЦУ отвечают, что названия двух церквей отличаются тремя словами и двумя знаками препинания и в перспективы такого иска совершенно не верят.

В другом производстве УПЦ (МП) смогла добиться достаточно больших успехов. Оно касается необходимости изменить название церкви, согласно принятому Верховной радой закону об обязательном переименовании церквей, религиозный центр которых находится в стране-агрессоре. На выполнение этого закона Министерство культуры издало приказ с перечнем таких организаций, и УПЦ (МП) значилась среди них.

Именно этот документ Московский патриархат и оспаривает в Окружном админсуде. Дело по сути пока далеко от завершения, но МП сумел добиться временного приостановления данного приказа, а потом выиграть еще и апелляцию. Главный аргумент церковных юристов – никто со стороны, в том числе и государство, не имеет права указывать религиозной организации, как именно ей надо называться, иначе это будет очевидное нарушение прав человека.

В ПЦУ, в свою очередь, настаивают на том, что принятый закон должен выполняться, а УПЦ (МП) своими действиями его фактически саботирует. О необходимости сменить название УПЦ (МП) в ноябре заявил и министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

"Мы понимаем, что центр влияния на Украинскую православную церковь Московского патриархата находится в России, в Москве. Конечно, Украина должна каким-то образом учитывать это. И я считаю, что принцип, что церковь должна внести в свое название идентификацию, что она относится к Русской православной церкви – это понятная норма, которая просто определяет, кто есть кто", – сказал министр в интервью Религиозно-информационной службе Украины.

Параллельно с большими скандалами проходит конкурс на должность главы Госслужбы по этнополитике и свободе совести, которая должна заменить соответствующий департамент в составе Минкульта. На эту должность остались два претендента – Андрей Юраш, возглавляющий профильный департамент с 2014 года, против которого открыто выступают сторонники УПЦ (МП), и Юрий Решетников, которого наоборот, считают близким к Московскому патриархату.

Юраш заявил, что конкурс, в котором он до последнего был фаворитом, в конце ноября был искусственно сорван, когда ни его, ни Решетникова не допустили к финальному этапу. Теперь Кабмин объявил повторный отбор кандидатов. Эта должность так важна в том числе потому, что именно соответствующая госслужба будет представлять позицию государства в судах, в том числе и в упомянутых выше принципиальных процессах.

Международный уровень

Если темп перехода общин в ряды ПЦУ мог разочаровать ее отдельных симпатиков, то на международной арене дела у новой церкви объективно идут очень неплохо. Несмотря на многочисленные прогнозы скептиков, что другие поместные церкви, кроме Константинопольского патриархата, долго не согласятся признавать украинскую автокефалию, только за год (очень короткий по церковным меркам срок) ПЦУ может праздновать уже две победы.

В октябре ПЦУ официально признала Элладская (Греческая) церковь, которая считается очень близкой к Вселенскому патриархату. А в ноябре ПЦУ признал и Александрийский патриархат, второй по чести в православном мире. Это решение удивило многих, поскольку патриарх александрийский Феодор Второй считался весьма лояльным к Москве иерархом.

Очевидно, на том процесс признания ПЦУ не закончится. "Мы считаем, что в вопросе нашего признания достигнут успешный результат, и с оптимизмом смотрим в будущее. Нас обязательно признают и не только условные "греческие" церкви, вполне могут быть и сюрпризы. Ну а последней, кто нас признает, станет РПЦ", – сказал изданию архиепископ Евстратий.

Примечательно, что ряд поместных церквей делает аккуратные, словно пробные шаги на пути признания ПЦУ, очевидно, проверяя реакцию на это православного мира и, в первую очередь, РПЦ. К примеру, с митрополитом Епифанием сослужил иерарх Церкви чешских земель и Словакии, на церковных службах его поминали в Болгарии и на Кипре.

Признание ПЦУ со стороны Элладской и Александрийской церквей ожидаемо вызвало негативную реакцию в РПЦ и УПЦ (МП). Там его считают исключительно политическим актом, вызванным давлением Вселенского патриархата, Греции и Соединенных Штатов Америки.

"Подобно тому, как Россия своим захватом Крыма нарушила архитектуру мировой безопасности, так и Константинополь сделал подобное в церковной среде, незаконно издав томос, и своим вмешательством в Украину разрушив всю архитектуру межправославных отношений", – сказал протоиерей Данилевич.

Фактор Филарета

Достаточно неожиданно для многих в первый год существования ПЦУ столкнулась с и серьезным внутренним вызовом – открытым демаршем патриарха Филарета. О причинах такого поступка основателя Киевского патриархата РБК-Украина писало неоднократно.

Если коротко – Филарет рассчитывал, что будет сохранять в ПЦУ такую же власть, какую имел в Киевском патриархате, тогда как его ставленник и воспитанник Епифаний будет заниматься исключительно внешними делами церкви.

Подобное положение вещей якобы было обещано Филарету и представителями Константинопольского патриархата, и лично Петром Порошенко, что кроме самого Филарета никто не подтверждал. Епифания Филарет называл своей "большой ошибкой", а саму ПЦУ – полностью зависимой от Константинополя церковью, в отличие от Киевского патриархата – "истинно украинской независимой церкви".

Но опытнейший церковный деятель просчитался – его открытый демарш, совершенный этим летом, поддержало абсолютное меньшинство епископата, священников и обычных мирян. Неоднозначные заявления Филарета и его общение с российскими телепропагандистами только усугубили положение. В итоге, по оценкам Минкультуры и ПЦУ, за Филаретом ушли лишь от 10 до 15 общин. Двух поддержавших его епископов ПЦУ исключило из своих рядов, но перед самим Филаретом дверь держат открытой.

На состоявшемся в начале декабря заседании синода ПЦУ было решено "создать религиозную организацию в составе Православной Церкви Украины в форме миссии" во главе с Филаретом. Также ему оставили пожизненное право на богослужения во Владимирском соборе и на проживание в резиденции в центре Киева.

"Мы надеемся, что почетный патриарх Филарет прислушается к позиции церкви, и к тому, что церковь для его же блага предлагает сделать. Думаю, вся Православная церковь Украины с радостью и облегчением воспримет, если он прекратит идти по пути самоизоляции и противопоставления себя остальной ПЦУ", – отметил архиепископ Евстратий.

Но пока что Филарет не намерен сдаваться. Он продолжает утверждать, что Киевский патриархат продолжает свое существование, в том числе и в юридическом плане, и несмотря на проигранные суды. На 20 декабря почетный патриарх даже собирает форум "В защиту Киевского патриархата".

Однако активность Филарета все же не представляется главной проблемой новой украинской церкви. Деятельность оппонентов внутри Украины и за ее пределами выглядит для ПЦУ более опасным, хоть и преодолимым препятствием.