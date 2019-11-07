Путь в Нормандию: как Зеленский добивается переговоров по Донбассу

Согласно заявлению руководства Операции объединенных сил (ООС), сегодня, 7 ноября, должна состояться верификация семидневного режима тишины на участке разведения в Петровском. А на следующий день с полудня "украинские вооруженные силы смогут начать практические меры по разведению сил и средств".

"Там по участку разведения нет населенных пунктов, которые попадают (в "серую зону" – ред.)", – заверил руководитель украинской стороны в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) Александр Борщевский.

Это уточнение имеет смысл на фоне событий, происходящих в Золотом, где разведение состоялось в конце октября. Перед этим, согласно заявлениям украинских военных и лично Владимира Зеленского, на участке, где проходит разведение, должен соблюдаться минимум семидневный режим тишины.

В то же время еще 26 октября пресс-служба ООС официально заявила, что боевики совершили обстрел как раз на участке разведения в Золотом, следовательно, отсчет времени должен был начаться заново.

Тем не менее разведение началось уже 29 октября, и сообщил об этом глава МИД Вадим Пристайко. Его заявление, судя по всему, стало сюрпризом даже для штаба ООС, где поначалу эту информацию опровергали.

Позже военные объяснили: обстрел 26 октября был зафиксирован только украинской стороной. Тогда как по данным специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в Золотом-4, непосредственно на участке разведения, в последний раз стреляли еще 18 октября. И отвод украинских войск начался с учетом этой даты.

Конечно, подобные сообщения в очередной раз вызвали скепсис в возможности ОБСЕ адекватно оценивать и анализировать происходящее на Донбассе. А ведь именно ОБСЕ, согласно "формуле Штайнмайера", должна подтвердить легитимность местных выборов в ОРДЛО.

Хотя этим будет заниматься не СММ ОБСЕ, а другая структура организации – Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). В любом случае, доверия к ОБСЕ со стороны украинцев эти события точно не добавили.

Еще больше критики прозвучало в адрес украинской власти, которая фактически отказалась от озвученного ранее требования на счет семидневного режима тишины перед любым разведением войск. Кроме того, на пресс-марафоне 10 октября Зеленский уверял, что разведение в Золотом и Петровском может произойти только одновременно.

"В Петровском прошло 7 дней и не было выстрелов, но мы будем разводить только два звена. И мы не разводим потому, что в Золотом были выстрелы", – заявлял тогда президент. Как показали дальнейшие события, от этого условия Украина тоже отказалась.

Желание Банковой любой ценой снять препятствия на пути к саммиту нормандской четверки, пусть даже ценой односторонних уступок, вполне очевидно. Но кроме критики со стороны патриотической оппозиции эти шаги видимого результата не приносят.

Несмотря на то, что в медиа-пространстве назывались разные даты возможной встречи лидеров Украины, Франции, Германии и России, по информации РБК-Украина, на данный момент никакой конкретики по срокам нет.

Кремль публично не демонстрирует своего желания провести саммит в ближайшее время. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 5 ноября заявил, что о проведении переговоров в нормандском формате до конца года "пока говорить преждевременно".

Ответственность за задержку Москва, естественно, перекладывает на Украину, утверждая, что та "постоянно меняет запросную позицию". Вероятно, могут иметься ввиду требования, озвученные представителем Украины в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой.

Второй президент Украины в середине октября заявил, что выполнение политических пунктов минских соглашений возможно лишь после роспуска так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Также шла речь о выведении российских войск с территории Донбасса, установлении контроля Украины над всей украино-российской границей, беспрепятственной работе украинского Центризбиркома, журналистов, партий и наблюдателей на всей территории ОРДЛО.

Параллельно РФ выдвигает и новые предварительные условия нормандских переговоров. Как рассказал 4 ноября глава украинского МИД Вадим Пристайко, Кремль требует, чтобы к саммиту уже был наработан некий документ, который главы государств будут рассматривать.

"Если это документ по результатам встречи, то можно это подготовить", – уточнил Пристайко. Кроме того, по словам министра, на встрече должны быть рассмотрены и другие вопросы, представляющие обоюдный интерес, вроде соглашения о транзите газа из России.

Игра в раскол

Спешить России, похоже, действительно некуда. Действие закона об "особом статусе" Донбасса, в котором как раз и прописаны все нюансы будущего ОРДЛО после возвращения в Украину (с "народной милицией" и преференциями для русского языка включительно), заканчивается 31 декабря этого года.

Данный закон не заработал на практике, поскольку в ОРДЛО так и не состоялись признанные Украиной и миром выборы. Но его пролонгация – вынужденный шаг Украины для демонстрации своей преданности мирному процессу в рамках минских соглашений, к которым привязаны антироссийские санкции Запада.

В 2017 году тогдашняя власть именно так объясняла важность продления этого документа, отвергая обвинения националистов из оппозиции в потакании интересам России. Рассмотрение данного вопроса в Верховной раде происходило крайне конфликтно, с криками и потасовками, в сессионный зал даже принесли дымовую шашку.

Сейчас обсуждение этого закона гарантированно будет проходить в наэлектризованной атмосфере и может привести к очередным акциям протеста и внутриполитическому кризису. Ответа на вопрос о возможных уступках Киева в пользу ОРДЛО (язык, особые отношения с РФ, "народная милиция" и прочее) власть так и не дала.

При этом Владимир Зеленский неоднократно заверял, что все параметры закона будут широко обсуждаться с обществом. Но на данный момент не обнародован даже предварительный законопроект об "особом статусе".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 31 октября уточнил, что документ начнут разрабатывать только после нормандского саммита. "Если там будут какие-то договоренности заключены, после того мы будем говорить о разработке какого-либо законопроекта", – сказал депутат.

В любом случае, никакого "консенсуса", о котором Зеленский говорил как об одном из этапов окончания войны на Донбассе, пока не просматривается. Слишком разные позиции по вопросу Донбасса существуют как в политикуме, так и в украинском обществе в целом.

В частности, согласно октябрьскому опросу Центра Разумкова, 56% украинцев считают, что т.н. "ДНР" и "ЛНР" должны вернуться в состав Украины на довоенных условиях, без всяких "особых статусов", 13,5% опрошенных сказали, что им надо предоставить больше независимости от Киева, 10,2% вообще выступают за автономию ОРДЛО в составе Украины.

Сентябрьский опрос группы "Рейтинг" дает несколько иные цифры: 23% – за автономию, столько же – за продолжение боевых действий до полного восстановления украинской власти на Донбассе, 34% – за заморозку конфликта. При этом среди симпатиков "Слуги народа" лишь 28% поддерживают амнистию боевиков и лишь 30% – создание в ОРДЛО отрядов "народной милиции".

Потому у украинской власти не особо широкое поле для маневра. С одной стороны, необходимость демонстрировать Западу свою готовность к мирному урегулированию и определенным уступкам, с другой – активная патриотическая оппозиция, готовая в любой момент возобновить акции "Нет капитуляции!". Да и собственный электорат партии власти, как показывает социология, тоже не слишком воспринимает "мир любой ценой".

Нынешние попытки Киева показывать свою готовность к компромиссам не вызывают энтузиазма у Москвы и боевиков. Российская телепропаганда либо рассказывает о том, что Зеленский вынужден идти на поводу у "желающих продолжения войны националистов", либо же утверждает, что сами националисты "управляемы Банковой", следовательно, именно Киев виноват в срыве мирного процесса.

Продолжаются и провокации непосредственно на линии разграничения, вроде визита в район Золотого депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева. Причем сопровождали его представители той же СММ ОБСЕ.

"ДНР" и "ЛНР" также не демонстрируют никаких признаков будущего самороспуска, согласно озвученным Леонидом Кучмой требованиям. Напротив, в Донецке проходит карикатурный "инвестиционный форум" с гостями из "ЛНР", Сирии и Южной Осетии – в пику состоявшемуся 29 октября в Мариуполе форуму RE: think. Invest in Ukraine.

Сейчас время объективно работает на Россию, заинтересованную в максимальной эскалации любых внутриукраинских конфликтов, не только по линии "Зеленский – патриотическая оппозиция", но и любых других. Тогда как на Банковой хотят закончить войну за ближайший год, либо же вообще заморозить конфликт в случае неудачи, говорят собеседники РБК-Украина в окружении президента.