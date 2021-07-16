Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания

После обеда 12 июля неравнодушные жители Киева заняли стройплощадку возле здания "Квиты Украины" в сердце столицы на улице Сечевых стрельцов, 49. Перед этим застройщик начал разрушать уникальный облик дома, построенного в модернистском стиле. Основная его изюминка – оригинальное решение фасада в виде выступающих террас разной ширины, которые увиты виноградной лозой.

Сам дом построен не так давно – в середине 1980-х годов и не внесен в реестр памятников. Этим и воспользовался застройщик. Он срезал 30-летний виноград и начал подготовительные работы для того, чтобы заточить модернистское здание в стекло и бетон и превратить его в очередной торгово-офисный центр. Силами местных жителей демонтаж "Квиты Украины" пока удалось остановить.

Этот строительный скандал стал далеко не первым, который разгорелся с начала года в столице. Около 20 исторических зданий в центре города или уже снесены, или готовятся к сносу. Краеведы и урбанисты пытаются остановить строительные работы и требуют от чиновников отреагировать на ситуацию. Городская власть и Минкульт беспомощно "разводят руками" и сетуют на законодательство.

Конвейер разрушений

Первым "под бульдозер" с начала года попало здание у Центрального железнодорожного вокзала – Дом Уткина на улице Симона Петлюры, 29. Этот дом, которому больше 120 лет, в отличие от своих "одногодок" находился в хорошем состоянии и эксплуатировался предыдущими арендаторами достаточно бережно.

Так было до апреля 2021 года, когда застройщик, получивший участок, решил снести не нужный ему двухэтажный особняк и построить на его месте стеклянную высотку – многоэтажную гостиницу.

Застройщик снес исторический Дом Уткина, полиция не препятствовала (фото: УНИАН)

Сам дом, где в начале ХХ века проживал купец Иван Уткин, не был включен в реестр охраняемых памятников. Историческое прошлое и презентабельный вид здания, построенного в стиле неоренессанс, не остановили застройщика от его полного разрушения.

Прибывшая на место преступления полиция не смогла остановить демонтаж. Единственная реакция правоохранителей – уголовное производство по ст. 356 ("самоуправство") Уголовного кодекса. Спустя три месяца после открытия дела подозреваемые в преступлении так и не установлены.

В столичной прокуратуре сообщили РБК-Украина, что в рамках расследования проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, в том числе представители строительной компании и чиновники Министерства культуры. Также назначена строительно-техническая экспертиза.

Следующий громкий скандал разгорелся менее чем через месяц. В конце апреля начался демонтаж здания бывшей пивоварни Карла Генриха Шульца на Голосеевском проспекте, 8. Пивзавод работал почти 100 лет, пока окончательно не обанкротился в середине 2000-х. С тех пор комплекс зданий в стиле неоренессанса, построенных в 1880-х годах, стоял бесхозным и медленно разрушался.

Старинная пивоварня Шульца осталась только на фотографиях (фото: discover_ua)

Так было до весны текущего года, пока инвестор не обратил внимание на "лакомый кусочек" земли, расположенный около транспортной развязки, станции метро и близко к центральной части Киева. Строительная техника за пару дней практически до основания разрушила остатки исторических зданий пивоварни. Следует отметить, что этот комплекс также не был внесен в реестр охраняемых памятников.

В мае застройщики центральной части Киева нашли себе очередную "жертву". Под их пристальное внимание попала усадьба титулярного советника Александра Барбана – единственное одноэтажное здание старой застройки на ул. Обсерваторной, 6. Этот дом с флигелем, имеющий обрамление в классическом стиле, был построен в конце ХІХ века.

Основная достопримечательность усадьбы в том, что летом 1947 года тут состоялась встреча советского драматурга, главы Союза писателей УССР Александра Корнейчука и его жены – польской поэтессы Ванды Василевской, с классиком американской литературы Джоном Стейнбеком (лауреат Нобелевской премии 1962 года) и фотографом Робертом Капой. Последние посетили Киев в рамках своей знаменитой поездки по Советскому Союзу, описанной в романе "Русский дневник".

"Они (Корнейчук и Василевская, – ред.) жили в хорошем доме с большим садом. Обед был накрыт на веранде под тенью раскидистой виноградной лозы. Перед верандой росли цветы, розы и цветущие деревья, а чуть подальше расположился большой огород", – так Стейнбек описывал эту усадьбу в своей книге.

В усадьбе Барбана гостил знаменитый писатель Джон Стейнбек и фотограф Роберт Капа (фото: facebook.сom/vizerscky)

"Хороший дом с большим садом" сейчас находится в шаге от полного уничтожения. Застройщик, планирующий построить на этом месте многоэтажный жилой комплекс, уже снес флигель и готовится начать демонтаж здания. Как и ее "коллеги по несчастью" усадьба до сих пор не внесена в реестр объектов культурного наследия.

К таким же домам, например, относится и трехэтажное здание начала ХХ века по адресу Никольский переулок, 7. Модернистское сооружение было построено в 1911-12 годах по проекту знаменитого киевского архитектора Андрея-Фердинанда Краусса.

На рубеже ХІХ и ХХ веков он спроектировал около 300 зданий в центральной части города, в том числе гостиницы "Пале Рояль" и "Орион" на ул. Бассейной и отель "Эрмитаж" на ул. Богдана Хмельницкого. Эти здания сейчас хоть и потеряли свою первоначальную функцию, но составляют основу архитектурного ансамбля Бессарабской площади.

Также в июне текущего года ковш экскаватора начал крушить стены 4-этажного здания, которое возвышается на самой верхушке древней горы Щекавицы, и за пару недель снес его до основания. Тут на Олеговской, 36, рядом с Подольской радиовышкой, с середины ХVII по начало ХХ века находилось кладбище с Храмом всех святых. Более того, по легенде, именно на этой горе располагается могила Вещего Олега.

На месте исторического дома хотят построить жилой комплекс с паркингом (фото: facebook.com/korob_anton)

Сейчас об исторической роли здешних мест напоминает лишь деревянный крест, установленный за разрушенным домом. Он был построено в 1950-х годах под общежитие, но последние годы использовался как офисный центр и творческие мастерские. Здание отличалось необычной "ломаной" формой крыши, стилизацией фасада под неоренессанс, и в целом за 70 лет эксплуатации сохранилось в достаточно хорошем состоянии.

Впрочем, для застройщика это не стало аргументом. В начале июня он обнес территорию глухим металлическим забором с колючей проволокой, а затем начал крушить здание. По плану, на самой верхушке Щекавицы будет воздвигнут семиэтажный жилой комплекс с паркингом. Нарушит ли он панораму киевских гор – вопрос риторический.

Кроме этих, уже пострадавших зданий, в ближайшее время Киев может потерять шедевр модернизма – трамвайную диспетчерскую станцию на Львовской площади, дом Осипа Родина середины ХІХ века авторства знаменитого архитектора Владимира Николаева (автора памятника Богдану Хмельницкому, здания Национальной филармонии и Киевской картинной галереи).

Трамвайную диспетчерскую также готовят к разрушению (коллаж: РБК-Украина, фото: instagram.com/ukrainianmodernism)

Вполне вероятно, под снос пойдет и переданное под застройку оригинальное модернистское здание круглого крытого рынка на ул. Кудряшова недалеко от Железнодорожного вокзала. Автор этого проекта – известный советский архитектор Алла Анищенко, которая также проектировала здание отеля "Лыбедь" в Киеве.

При этом в эксплуатацию может быть введен "дом-монстр" на Подоле. Здание, построенное на Нижнем Валу, своей высотностью и аляповатостью нарушает весь архитектурный ансамбль исторического Подола. Киевская власть и местные активисты уже более семи лет "воюют" против этого "монстра" в столичных судах. Пока что безуспешно.

Поиск виновных

Исследователь архитектуры Киева, писатель Семен Широчин считает, что власти города сами причастны к тому, что в 2021 году зафиксирован всплеск "исторического вандализма" в столице.

"В этом году темпы (демонтажа исторических зданий, – ред.) ускорились. Это во-первых. А во-вторых, в этом году те здания, которые еще были "под вопросом", начали уничтожать. То есть были определенные прогнозы, что это когда-нибудь произойдет, и это начало происходить сейчас", – объяснил он в комментарии РБК-Украина.

По мнению краеведа, такое положение вещей – сознательная политика городских властей по "монетизации" ресурса Киева. Как пример он приводит тот факт, что абсолютное большинство памятников культурного наследия до сих не внесены в охранный реестр. По данным Широчина, статус памятников не имеют около 94% таких объектов.

Широчин предлагает автоматически давать охранный статус старым домам (фото: facebook.com/camrador)

Историк считает что нужно существенно изменить законодательство в этой сфере: все здания, построенные до определенного года, должны автоматически становиться памятниками архитектуры. Подготовка необходимой документации для включения памятника в реестр занимает намного больше времени, чем его уничтожение, объяснил он.

Получить охранный статус должны не только старинные, но и модернистские здания, построенные во времена СССР, уверен исследователь Киева. Это намного более "качественная" архитектура, чем то, что строится сейчас, резюмировал Широчин.

Сейчас же застройщики активно используют десятки схем, чтобы "впихнуть" высотку в историческом центре столицы. Одна из самых популярных – купить старинный дом и снести его, если у здания нет охранного статуса, или довести до саморазрушения, если такой статус есть.

Глава "Совета урбанистов Киева" и советник замглавы КГГА Виталий Селик не считает, что в этом году наблюдается "всплеск" разрушений памяток. Он отметил, что в сфере охраны исторического наследия столицы слишком много проблем, которые накапливались десятилетиями. Решить их одномоментно просто невозможно.

"Например, больше 80% памятников архитектуры не имеют паспортов. Что это означает по факту? Это означает, что государство не знает, что точно оно охраняет", – сказал он в беседе с изданием.

Когда нет паспорта объекта, арендатор или владелец исторического здания фактически может делать с ним все что угодно – государство просто не сможет отследить процесс его уничтожения. Паспортизацию объектов культурного наследия организовали еще в начале 2000-х, но завершить не смогли из-за недостатка финансирования и проблем с реорганизацией органов власти.

Кличко заявил, что городские власти не могут справиться с ситуацией (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Мэр Киева Виталий Кличко, в свою очередь, заявил о бессилии городских властей в этом вопросе. Многие из них уже доведены до ужасного состояния, констатировал он. "Большое количество этих памятников находятся на частном балансе. Мы ничего не можем с этим сделать, даже штраф не можем выписать", – сетует городской голова.

В то же время, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заверил РБК-Украина, что его ведомство пытается противодействовать уничтожению исторического наследия Киева. По его мнению, текущая ситуация сложилась из-за коррупционных схем и лояльности отдельных чиновников в пользу "некоторых застройщиков".

"Эта погоня за выгодой лишает нас с вами самого ценного – души столицы. Чтобы это изменить, необходимо дорабатывать законодательство, которое останавливает и противодействует хаотичной застройке. Которое будет фиксировать случаи, давать суровые приговоры за правонарушения, штрафовать в разы большими суммами и вводить прозрачный механизм выдачи разрешений", – уточнил министр.

Соответствующий законопроект, подготовленный Минкультом, уже внесен в Раду и готовится к рассмотрению. Более того, в ближайшее время будут созданы два новых органа – Госслужба охраны культурного наследия и Госинспекция культурного наследия. Сейчас идет набор их штата, отметил Ткаченко.

"Все эти факторы в симбиозе должны значительно уменьшить случаи разрушения исторического ареала города и помочь его сохранению", – считает он.

Ткаченко считает, что критическую ситуацию можно исправить через изменения в законах (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Следует отметить, что и киевские власти и Министерство культуры постоянно апеллируют к понятию "исторический ареал", говоря о незаконности строительства в центральной части украинской столицы. Но суды зачастую не воспринимают этот аргумент чиновников и становятся на сторону застройщиков, отменяя выписанные им штрафы и запреты.

В течение 2019-2020 и с начала текущего года судьи вынесли целый ряд решений в пользу частного бизнеса, где указали на существенные пробелы в законодательстве. По мнению "слуг Фемиды", отсутствие утвержденного историко-архитектурного плана Киева и границ ареалов не дает Минкульту права требовать от застройщиков соблюдения ограничений, предусмотренных для "исторического ареала".

Министерство, в свою очередь, апеллирует к тому, что границы исторических ареалов Киева были указаны в Генплане столицы, который был принят еще в 2002 году и формально рассчитан до 2020 года. Новый проект Генплана киевские власти все никак не могут принять. Основная причина задержки, по словам Кличко, пандемия коронавируса.

Тем временем прокуратура Киева сообщила РБК-Украина, что правоохранители в последние годы фиксируют не рост, а снижение количества уголовных производств об уничтожении объектов культурного наследия (ст. 298 Уголовного кодекса). Так, в 2019 году было открыто 42 таких уголовных дела, а в 2020 году – только 17. За шесть месяцев текущего года зарегистрировано только четыре уголовных производств.

Пока чиновники и суды разбираются с несовершенным законодательством, исторический облик Киева начал меняться ускоренными темпами. На месте ветхих 100-летних домов повсеместно вырастают новые высотки, которые угрожают навсегда изменить узнаваемую панораму древней столицы над Днепром. Запустить обратный процесс будет уже невозможно.