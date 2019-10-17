Пустая труба: грозит ли Украине дефицит дизельного топлива

Кабинет министров еще в июле в ответ на российские экономические санкции ввел пошлину на российский дизель, который поставляется по трубопроводам. Заградительная пошлина составила 3,75%, и, по сути, приостановила поставки ДТ по нефтепродуктопроводу "ПрикарпатЗападтранс". А повышение пошлины до 4% с октября окончательно сделало импорт по этому каналу невыгодными для трейдеров.

Зачем Кабинет министров пошел на этот шаг? Дело в том, что дизельное топливо, которое поставляется по трубопроводу, полностью производится на предприятиях "Роснефти", подконтрольной российскому государству компании.

По неофициальной информации, транспортировку ДТ по продуктопроводу контролируют компании, связанные с народным депутатом от ОПЗЖ и кумом Владимира Путина – Виктором Медведчуком. Его топливный бизнес в последнее время заметно разросся, и по оценкам экспертов в первом полугодии 2019 года охватил 44% рынка дизтоплива в Украине.

Дизель по-прежнему играет важную роль в нашей стране. Несмотря на то, что украинцы продолжают переводить автомобили на сжиженные углеводородные газы (СУГ), этот процесс происходит в основном за счет сокращения доли бензинов. Кроме того, учитывая, что вся промышленная и военная техника работает на ДТ, его роль вполне сопоставима с бензинами, а то и превышает их.

В среднем внутренний украинский рынок потребляет около 630 тысяч тонн дизтоплива в месяц, из которых 230 тысяч тонн поставлялось через "ПрикарпатЗападтранс".

Прекращение поставок по трубе, закрывающей треть всех потребностей Украины в ДТ, значительная потеря. Импортерам, получавшим до этого ресурс по "ПрикарпатЗападтранс" – Wexler Group, ОККО, WOG, Glusco и "Альянс Энерго Трейд", пришлось искать альтернативные пути поставок. Сформированный в предыдущие периоды запас топлива позволял трейдерам переориентироваться на другие направления поставок. Но здесь топливный бизнес столкнулся с новыми преградами.

Железнодорожный коллапс

Компании, принимавшие топливо по нефтепродуктопроводу, стали импортировать ДТ, используя железную дорогу и морские поставки. По железной дороге Украина принимает дизтопливо из Мозырьского и Новополоцкого НПЗ Беларуси, а также Мажейкяйского НПЗ литовской компании Orlen Lietuva. Из РФ поставки идут от частных компаний "Русснефть" Михаила Гуцериева и "Лукойл" Вагита Алекперова.

Дополнительное топливо, перевозимое железной дорогой, увеличило спрос на вагоны-цистерны. Но "Укрзализныця" не справилась с возникшей задачей. Проблемы с диспетчеризацией и обновлением подвижного и тягового состава УЗ привели к задержкам, которые по ряду направлений достигали 30 дней.

"С конца августа существует проблема, связанная с неудовлетворительной работой "Укрзализныци" по отгрузке ДТ с белорусского направления. Естественно, что это отражается на стоимости топлива. Ситуация может стать критической", – говорят в компании SOCAR Energy.

Из-за простоя вагонов трейдеры вынуждены переходить на доставку топлива автотранспортом, что увеличивает их затраты. Количество автоцистерн ограничено, так как перевозчики не рассчитывали свой парк на резкое увеличение объемов транспортировки. К тому же сами автоперевозки гораздо дороже железнодорожных.

Ощутимых улучшений в логистике нефтепродуктов от "Укрзализныци" не наблюдается и в октябре. "Учитывая увеличение сроков доставки нефтепродуктов в регионы по железной дороге, операторы сетей фиксируют признаки дефицита ДТ на отдельных АЗС", – говорят в пресс-службе Нефтегазовой ассоциации Украины.

БлокПорт

Непростая ситуация с растаможкой дизеля сложилась в морских портах. Энергетическая таможня в сентябре отказалась оформить в порту "Южный" 27 тысяч тонн греческого дизтоплива, выгруженного в резервуары порта еще в августе. Причина отказа – завышенные показатели серы.

Участники рынка подтверждают высокое качество греческого ДТ, а превышение серы объясняют передержкой топлива в хранилищах. Способный принимать 60 тысяч тонн дизтоплива в месяц порт "Южный" в сентябре оказался частично заблокированным и принял только 22 тысяч тонн.

Кроме того, из-за угрозы силового захвата две недели бездействовала Херсонская нефтеперевалка. Но уже в начале октября руководство порта было вынуждено возобновить прием топлива в связи с повышенным спросом на морские поставки и ограниченной возможностью порта "Южный". Ожидается, что Херсонский порт сможет принимать до 60 тысяч тонн ДТ в месяц.

Что касается других портов, то самые крупные – порты Одессы и Николаева, значительно увеличили прием топлива. Одесский – в девять раз (с 4 до 37 тысяч тонн), Николаевский – в 4,5 раз (с 5 до 22 тысяч тонн). В результате импорт ДТ через морские порты в сентябре вырос в два раза по сравнению с августом, достигнув 119 тысяч тонн или 20% всего импорта ДТ в Украину.

Цены растут, но пока в опте

Пока трейдеры искали другие направления импорта, сформированный ранее запас ДТ исчерпался. Ситуация осложняется тем, что Мозырьский НПЗ в октябре остановился на ремонт. Поэтому поставки из Беларуси существенно снизятся – примерно на 100 тысяч тонн.

На внутреннем рынке сложилась непростая ситуация. Если до августа в Украине всегда был запас топлива, то сейчас количество ДТ на рынке отвечает только уровню текущего потребления.

"В сентябре по импорту мы получили даже больше необходимого на 27 тысяч тонн. Но из-за того, что в августе был сильный недогруз, в октябрь мы вошли без запаса ДТ", – говорит директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

Несмотря на проблемное состояние рынка, цены ДТ на АЗС пока не растут, главным образом, из-за высокой торговой наценки. По расчетам "Консалтинговой группы А-95", сейчас цена литра ДТ в оптовой партии составляет 21-22 гривен/литр. Тогда как в рознице стоимость дизеля варьируется в пределах 26-29 гривен/литр.

И даже если рост оптовой цены будет вынуждать торговца поднять цену на 3-4 гривны, этого можно будет избежать за счет существующей торговой наценки, уверяет Сергей Куюн.

"Если сейчас наблюдается рост цен на 30-40 копеек за литр в сетях экономсегмента, то укрепление курса гривны нивелирует и этот рост", – уточняет Куюн. Давление на цены снизится в случае улучшения ситуации с логистикой нефтепродуктов внутри страны и как только наладится импорт, говорит эксперт.

Ставка на внутренний рост

Когда рынок работает только на уровне текущего потребления, любой непредвиденный случай может привести к дефициту топлива и росту цен. Несмотря на то, что в ноябре Мозырьский НПЗ снова запустят в работу, нужно будет время для его выхода на полную мощность. Поэтому ноябрь по поставкам ДТ в Украину также будет напряженным. Исключить возникновение дефицита топлива можно только за счет увеличения поставок по морю, а также роста внутреннего производства.

Фактически в Украине работает только два нефтеперерабатывающих завода: Кременчугский НПЗ и Шебелинский ГПЗ. Шебелинский завод полностью функционирует на украинском сырье, и по текущим показателям может выйти на 100 тысяч тонн ДТ по итогам этого года.

Тогда как для того, чтобы загрузить Кременчугский завод, необходимо увеличить импорт нефти. "Укртранснафта" уже заключила контракт с НПЗ на транспортировку до 1,2 млн тонн нефти в год, уточнили в компании.

"Объем перекачки нефти для потребителей Украины (НПЗ) в сентябре увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46,4% – до 236 тысяч тонн, что является рекордным месячным показателем транспортировки нефти на НПЗ за последние 6 лет", – заявили в "Укртранснафте". В планах Кременчугского завода выйти в октябре на 300 тысяч тонн переработки нефти, что даст 100 тысяч тонн дизтоплива и закроет 17% потребления внутреннего рынка.

Проблема с дефицитом ДТ заставила трейдеров действовать быстрее. В результате украинский рынок стал более гибким за счет морских поставок и роста внутренней переработки. И хотя Украина еще не отказалась от российского топлива, зависимость от российской "Роснефти" сократилась с 300 тысяч тонн в месяц до 100 тысяч тонн.