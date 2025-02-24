Пусковий бустер для авто: як вибрати надійний і ефективний пристрій

Для чого потрібен бустер АКБ

Пусковий бустер – пристрій молодий, він отримав поширення кілька років тому. Його використовують водії для запуску мотора, коли штатний акумулятор посаджений і не може самотужки розкрутити двигун для старту. Конструктивно це малогабаритна батарея з дротами, яка підключається до клем рідної батареї автомобіля і підвищує напругу. Завдяки вбудованій електроніці бустер правильно дозує свій запас енергії і при малих габаритах може дати струм на одну-дві спроби запуску (іноді більше).

Проте наголосимо, що це саме помічник, адже в першу чергу він призначений для допомоги штатному акумулятору. Тільки деякі виняткові моделі бустерів можуть допомогти водієві, в якого АКБ не підсаджена, а сіла геть, до напруги менше 9 – 10 вольт.

На жаль, у торговій мережі легко натрапити на такий пускач з неприйнятними параметрами, через економію на ємності вбудованого акумулятора і на дротах непридатний для реальної допомоги.

Як обирати бустер АКБ

Найстрашніше – натрапити на виріб, який має настільки слабку вбудовану батарею, що в мороз не може забезпечити жодної спроби запуску мотора. Перевірити при покупці працездатність пускача не завжди вийде, тому можливо, шукайте конкретну модель, про яку ви маєте гарні відгуки від користувача, якому ви довіряєте. Або ж вимагайте реальної гарантії від продавця.

- Електричні параметри – струм. Читайте характеристики (хоча в них не завжди правда): пусковий струм (не піковий) для мотора об’ємом до 2,0 л потрібен хоча б 200 ампер. Якщо на упаковці скромного, недорогого девайса ви бачите заявлені 400 – 600 А струму (номінального, не пікового) це швидше за все буде брехнею;

- Електричні параметри – ємність. Це запас енергії, який міститься в пускачі, і чим більше ємність, тим більше спроб старту забезпечить бустер. Ємність виражається в мА*год або Вт*год, і найчастіша цифра – порядку 13 000 – 5 000 мА*год;

- Якість виконання. Низькоякісний прилад з неправдивими характеристиками на етикетці виказують деякі зовнішні ознаки: тоненькі дроти для під’єднання, тендітні затискувачі-"крокодили", а головне – невелика вага, яка говорить про маленьку реальні ємність батареї;

- Додаткові функції. Зважаючи, що потреба у допомозі при старті виникає нечасто, бажано мати від бустера іншу користь. Зокрема, майте на увазі, що можна знайти модель з ліхтариком або з USB-портом для підзарядки телефона (режим повербанка).



Коротко

Сенс володіння стартовим бустером буде тільки у тому випадку, якщо ви будете підзаряджати його раз на кілька місяців. Інакше, коли машина застрайкує, замість негайної допомоги при запуску ви отримаєте безглузду "цеглину", яка сама зможе вам зарадити тільки після півгодини-години підзарядки. А в ідеалі вмонтовані акумулятори подібних пристроїв, якщо вони подовгу лежать без діла, треба не просто підзаряджати, а періодично тренувати – садити до мінімуму і потім заряджати до 100 %. І пам’ятайте, що взимку не варто тримати бустер весь час у машині, адже у замороженому вигляді він втрачає спроможність віддавати енергію.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Bosch.