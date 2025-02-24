Пусковой бустер для авто: как выбрать надежное и эффективное устройство

Для чего нужен бустер АКБ

Пусковой бустер - устройство молодое, оно получило распространение несколько лет назад. Его используют водители для запуска мотора, когда штатный аккумулятор посажен и не может самостоятельно раскрутить двигатель для старта. Конструктивно это малогабаритная батарея с проводами, которая подключается к клеммам родной батареи автомобиля и повышает напряжение. Благодаря встроенной электронике бустер правильно дозирует свой запас энергии и при малых габаритах может дать ток на одну-две попытки запуска (иногда больше).

Однако подчеркнем, что это именно помощник, ведь в первую очередь он предназначен для помощи штатному аккумулятору. Только некоторые исключительные модели бустеров могут помочь водителю, у которого АКБ не подсажена, а села напрочь, до напряжения менее 9 - 10 вольт.

К сожалению, в торговой сети легко наткнуться на такой пускатель с неприемлемыми параметрами, из-за экономии на емкости встроенного аккумулятора и на проводах непригодный для реальной помощи.

Как выбирать бустер АКБ

Самое страшное - наткнуться на изделие, которое имеет настолько слабую встроенную батарею, что в мороз не может обеспечить ни одной попытки запуска мотора. Проверить при покупке работоспособность пускателя не всегда получится, поэтому возможно, ищите конкретную модель, о которой вы имеете хорошие отзывы от пользователя, которому вы доверяете. Или же требуйте реальной гарантии от продавца.

-Электрические параметры - ток. Читайте характеристики (хотя в них не всегда правда): пусковой ток (не пиковый) для мотора объемом до 2,0 л нужен хотя бы 200 ампер. Если на упаковке скромного, недорогого девайса вы видите заявленные 400 - 600 А тока (номинального, не пикового) это скорее всего будет враньем;

- Электрические параметры - емкость. Это запас энергии, который содержится в пускателе, и чем больше емкость, тем больше попыток старта обеспечит бустер. Емкость выражается в мА*ч или Вт*ч, и самая частая цифра - порядка 13 000 - 5 000 мА*ч;

- Качество исполнения. Низкокачественный прибор с ложными характеристиками на этикетке выдают некоторые внешние признаки: тоненькие провода для подсоединения, хрупкие зажимы-"крокодилы", а главное - небольшой вес, который говорит о маленькой реальной емкости батареи;

- Дополнительные функции. Учитывая, что потребность в помощи при старте возникает нечасто, желательно иметь от бустера другую пользу. В частности, имейте в виду, что можно найти модель с фонариком или с USB-портом для подзарядки телефона (режим повербанка).



Вкратце

Смысл владения стартовым бустером будет только в том случае, если вы будете подзаряжать его раз в несколько месяцев. Иначе, когда машина застрайкирует, вместо немедленной помощи при запуске вы получите бессмысленный "кирпич", который сам сможет вам помочь только после получаса-часа подзарядки. А в идеале встроенные аккумуляторы подобных устройств, если они подолгу лежат без дела, надо не просто подзаряжать, а периодически тренировать - сажать до минимума и затем заряжать до 100 %. И помните, что зимой не стоит держать бустер все время в машине, ведь в замороженном виде он теряет способность отдавать энергию.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Bosch.