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Пуски российских ракет были даже с Каспийского моря, - ВСУ

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Киев, Пятница 18 марта 2022 13:46
Пуски российских ракет были даже с Каспийского моря, - ВСУ Фото: Запуск крылатых ракет "Калибр" кораблями Каспийской флотилии ВМС РФ (mil.ru)
Автор: Владислав Красинский, Антон Федорцив

Вооруженные силы Украины зафиксировали ракетные обстрелы российских войск из глубины Российской Федерации.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Воздушные силы видят главную задачу властей в предупреждении граждан о полете ракеты. По словам спикера командования ВС Вооруженных сил, большинство ракет украинские военные обнаруживают, видят место запуска и направление полета.

"Если она летит, например, из Крыма в направлении Киева, то по дороге поэтапно включается воздушная тревога. По алгоритму мы просчитываем, куда она может попасть. Но зафиксированы и случаи, когда пуски делались со стратегических ракетоносцев, даже с Каспийского моря – это очень трудно отследить", - заявил Игнат.

В связи с этими обстоятельствами сигнал воздушной тревоги должен однозначно восприниматься знаком к принятию мер ради собственной безопасности.

Напомним, что Россия перевела ВПК в круглосуточный режим работы из-за потери боезапаса ракет в Украине.

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