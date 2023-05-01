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Не пускають людей до моря. У селах Запорізької області росіяни влаштували військові бази

Фото: у селах Запорізької області росіяни влаштували військові бази (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росіяни захопили два села у Запорізькій області та не пускають до власних домівок місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Наразі окупанти взяли під повний контроль Приморський Посад та Новокостянтинівку", - написав Федоров.

За його словами росіяни розташували в цих населених пунктах свої військові бази, а мешканці не можуть проїхати до власних будинків та майна на березі моря.

"Звісно, комфорт, розуміння того, що в когось є майно і воно його - це не знайомі поняття для окупантів. Тож всі ми чекаємо на деокупацію Мелітопольського району", - заявив він.

Нагадаємо, що в окупованому Мелітополі Запорізької області влучили в готель, де базувались російські військові.

Російські загарбники почали масово відбирати легкомоторні судна на окупованій частині Запорізької області.

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МелітопольВійна Росії проти України