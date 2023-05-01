Не пускають людей до моря. У селах Запорізької області росіяни влаштували військові бази
Росіяни захопили два села у Запорізькій області та не пускають до власних домівок місцевих жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.
"Наразі окупанти взяли під повний контроль Приморський Посад та Новокостянтинівку", - написав Федоров.
За його словами росіяни розташували в цих населених пунктах свої військові бази, а мешканці не можуть проїхати до власних будинків та майна на березі моря.
"Звісно, комфорт, розуміння того, що в когось є майно і воно його - це не знайомі поняття для окупантів. Тож всі ми чекаємо на деокупацію Мелітопольського району", - заявив він.
Нагадаємо, що в окупованому Мелітополі Запорізької області влучили в готель, де базувались російські військові.
Російські загарбники почали масово відбирати легкомоторні судна на окупованій частині Запорізької області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.