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Не пускают людей к морю. В селах Запорожской области россияне устроили военные базы

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Украина, Понедельник 01 мая 2023 21:23
Не пускают людей к морю. В селах Запорожской области россияне устроили военные базы Фото: в селах Запорожской области россияне устроили военные базы (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россияне захватили два села в Запорожской области и не пускают в собственные дома местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"В настоящее время оккупанты взяли под полный контроль Приморский пост и Новоконстантиновку", - написал Федоров.

По его словам, россияне расположили в этих населенных пунктах свои военные базы, а жители не могут проехать к собственным домам и имуществу на берегу моря.

"Конечно, комфорт, понимание того, что у кого есть имущество и оно его - это не знакомые понятия для оккупантов. Поэтому все мы ждем деоккупации Мелитопольского района", - заявил он.

Напомним, что в оккупированном Мелитополе Запорожской области попали в гостиницу, где базировались российские военные.

Российские захватчики начали массово изымать легкомоторные суда на оккупированной части Запорожской области.

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