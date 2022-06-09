Пушилина и Пасечника могут заменить российскими чиновниками, - "Медуза"

Главарей так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника могут заменить российскими чиновниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медуза" .

Издание со ссылкой на близкий к администрации президента России источник пишет, что Пушилин и Пасечник могут лишиться своих постов. Причем уже в ближайшее время.

В частности, их могут заменить российскими чиновниками.

"Бардака распределения бюджетного финансирования мутными местными персонажами быть не должно. Деньги должны идти в правильном направлении", - отметил собеседник.

"Медуза" отмечает, что эту информацию пока не удалось подтвердить официально.