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Пушилина и Пасечника могут заменить российскими чиновниками, - "Медуза"

Новина українською →
Москва, Четверг 09 июня 2022 15:44
Пушилина и Пасечника могут заменить российскими чиновниками, - "Медуза" Фото: Денис Пушилин и Леонид Пасечник (apral ru)
Автор: Юлия Бойко

Главарей так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника могут заменить российскими чиновниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медуза".

Издание со ссылкой на близкий к администрации президента России источник пишет, что Пушилин и Пасечник могут лишиться своих постов. Причем уже в ближайшее время.

В частности, их могут заменить российскими чиновниками.

"Бардака распределения бюджетного финансирования мутными местными персонажами быть не должно. Деньги должны идти в правильном направлении", - отметил собеседник.

"Медуза" отмечает, что эту информацию пока не удалось подтвердить официально.

Напомним, ранее украинская сторона сообщала, что главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин получил ранение в Лимане, однако информация не была подтверждена.

В марте главарь "ЛНР" Леонид Пасечник анонсировал проведение "референдумов" о присоединении оккупированного Донбасса к России.

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Донбасс ДНР ЛНР Пушилин
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