Пушиліна і Пасічника можуть замінити на російських чиновників, - "Медуза"

Ватажків так званих Донецької та Луганської "народних республік" Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника можуть замінити на російських чиновників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медуза" .

Видання з посиланням на близьке до адміністрації президента Росії джерело пише, що Пушилін і Пасічник можуть позбутися своїх постів. Причому вже найближчим часом.

Зокрема, їх можуть замінити на російських чиновників.

"Бардаку розподілу бюджетного фінансування каламутними місцевими персонажами бути не повинно. Гроші мають йти в правильному напрямку", - зазначив співрозмовник.

"Медуза" зазначає, що цю інформацію поки не вдалося підтвердити офіційно.