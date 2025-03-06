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Пушіч проти Вернидуба та інші протистояння: повний розклад матчів 20-го туру УПЛ

Фото: "Кривбас" в 2025 році ще не забивав в УПЛ (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

20-й тур української Прем'єр ліги пройде дуже компактно: програма розрахована всього на три дні – 6-8 березня.

По це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Перші чотири поєдинки відбудуться в четвер, 6 березня. О 13:00 паралельно розпочнуться дві гри: "Ворскла" – "Карпати" та "Полісся" – "Чорноморець". О 15:30 ЛНЗ у Черкасах прийме столичне "Динамо".

А о 18:00 відбудеться центральний матч туру між донецьким "Шахтарем" та криворізьким "Кривбасом". Гратимуть чинний чемпіон та бронзовий призер УПЛ. До того ж – сусіди в турнірній таблиці поточного розіграшу. Зараз "гірники" йдуть третіми, а криворіжці – четвертими. Правда різниця між ними становить вісім очок. Це буде перша зустріч команд Маріно Пушіча та Юрія Вернидуба в поточному сезоні, оскільки матч першого кола в Кривому Розі було перенесено через тривалу повітряну тривогу. Зазначимо, що "Кривбас" стартував у весняній частині турніру просто жахливо,  зазнавши поразок у двох матчах з загальним рахунком – 0:5.

7 березня в УПЛ зіграють: "Лівий Берег" – "Верес", "Колос" – "Олександрія" та "Зоря" – "Оболонь". А наступного дня програму 20-го тура завершать "Рух" та "Інгулець".

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Починаючи з лютого він з'явився і на медіасервісі MEGOGO. Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 19-го туру Прем'єр-ліги:

6 березня (четвер)

  • 13:00, "Ворскла" – "Карпати"
  • 13:00, "Полісся" – "Чорноморець"
  • 15:30, ЛНЗ – "Динамо"
  • 18:00, "Шахтар" – "Кривбас"

7 березня (п’ятниця)

  • 13:00, "Лівий Берег" – "Верес"
  • 15:30, "Колос" – "Олександрія"
  • 18:00, "Зоря" – "Оболонь"

8 березня (субота)

  • 15:30, "Інгулець" – "Рух"

До слова, напередодні УАФ визначилась зі стадіоном для фіналу Кубка України.

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