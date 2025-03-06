Пушич против Вернидуба и другие противостояния: полное расписание матчей 20-го тура УПЛ

Первые четыре поединка состоятся в четверг, 6 марта. В 13:00 параллельно начнутся две игры: "Ворскла" - "Карпаты" и "Полесье" - "Черноморец". В 15:30 ЛНЗ в Черкассах примет столичное "Динамо".

А в 18:00 состоится центральный матч тура между донецким "Шахтером" и криворожским "Кривбассом". Играть будут действующий чемпион и бронзовый призер УПЛ. К тому же - соседи в турнирной таблице текущего розыгрыша. Сейчас "горняки" идут третьими, а криворожане - четвертыми. Правда разница между ними составляет восемь очков. Это будет первая встреча команд Марино Пушича и Юрия Вернидуба в текущем сезоне, поскольку матч первого круга в Кривом Роге был перенесен из-за затянувшейся воздушной тревоги. Отметим, что "Кривбасс" стартовал в весенней части турнира просто ужасно, потерпев поражения в двух матчах с общим счетом - 0:5.

7 марта в УПЛ сыграют: "Левый Берег" - "Верес", "Колос" - "Александрия" и "Заря" - "Оболонь". А на следующий день программу 20-го тура завершат "Рух" и "Ингулец".

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Начиная с февраля он появился и на медиасервисе MEGOGO. Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Перечень матчей 19-го тура Премьер-лиги:

6 марта (четверг)

13:00, "Ворскла" - "Карпаты"

13:00, "Полесье" - "Черноморец"

15:30, ЛНЗ - "Динамо"

18:00, "Шахтер" - "Кривбасс"

7 марта (пятница)

13:00, "Левый Берег" - "Верес"

15:30, "Колос" - "Александрия"

18:00, "Заря" - "Оболонь"

8 марта (суббота)