Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 33 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Всі пункти пропуску працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за добу перетнули майже 33 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що вранці на пунктах пропуску в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/55; "Мар'їнка" - 0/60; "Новотроїцьке" - 25/40; "Гнутове" - 20/20.

Також повідомляється, що загальний потік залишається динамічним і характеризується певним зростанням. Всього КПВВ перетнули 32,9 тис. осіб і 4000 транспортних засобів:

"Майорське" - 7390 осіб і 815 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 7245 осіб і 1325 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 6120 осіб і 1155 транспортних засобів;

"Гнутове" - 2985 осіб та 705 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 9160 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за минулу добу поранено одного українського військового.

Напередодні бойовики самопроголошеної "Луганської народної республіки" передали українській стороні тіло бійця, який раніше вважався зниклим безвісти. Військовий загинув у районі Кримського в бойовому зіткненні з диверсійних загоном противника.