Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 33 тис. осіб

Всі пункти пропуску працюють у штатному режимі
Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за добу перетнули майже 33 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Повідомляється, що вранці на пунктах пропуску в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/55; "Мар'їнка" - 0/60; "Новотроїцьке" - 25/40; "Гнутове" - 20/20.
Також повідомляється, що загальний потік залишається динамічним і характеризується певним зростанням. Всього КПВВ перетнули 32,9 тис. осіб і 4000 транспортних засобів:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за минулу добу поранено одного українського військового.
Напередодні бойовики самопроголошеної "Луганської народної республіки" передали українській стороні тіло бійця, який раніше вважався зниклим безвісти. Військовий загинув у районі Кримського в бойовому зіткненні з диверсійних загоном противника.