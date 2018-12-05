ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 31 тис. осіб

Новини » Суспільство    05.12.2018 - 08:56
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 31 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Всі пункти пропуску працюють у штатному режимі за зимовим графіком

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули понад 31 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що вчора пасажирський потік через КПВВ залишався динамічним. За даними прикордонників, пункти пропуску перетнули 31,3 тисячі осіб і 3,8 тисячі транспортних засобів:

  • "Майорське" - 6915 осіб і 870 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 6445 осіб і 1180 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 5865 осіб і 1095 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 2877 осіб і 685 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 9200 осіб.

Також повідомляється, що сьогодні вранці на КПВВ в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/50; "Мар'їнка" - 0/65; "Новотроїцьке" - 20/45; "Гнутове" - 25/20.

Нагадаємо, в ході бойових дій на Донбасі 4 грудня загинув один український військовий, ще троє поранені.

За підсумками вчорашнього засідання в Мінську спецпредставник ОБСЄ в контактній групі Мартін Сайдик заявив, що на Донбасі можуть ввести перемир'я на період зимових свят.

 

Гуманітарна група ТКГ узгодила дату і місце переміщення до України засуджених з ОРДЛО
Новини України ДонбаспограничникиКПВВ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся