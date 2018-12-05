Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 31 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Всі пункти пропуску працюють у штатному режимі за зимовим графіком

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули понад 31 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що вчора пасажирський потік через КПВВ залишався динамічним. За даними прикордонників, пункти пропуску перетнули 31,3 тисячі осіб і 3,8 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 6915 осіб і 870 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 6445 осіб і 1180 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 5865 осіб і 1095 транспортних засобів;

"Гнутове" - 2877 осіб і 685 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 9200 осіб.

Також повідомляється, що сьогодні вранці на КПВВ в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/50; "Мар'їнка" - 0/65; "Новотроїцьке" - 20/45; "Гнутове" - 25/20.

Нагадаємо, в ході бойових дій на Донбасі 4 грудня загинув один український військовий, ще троє поранені.

За підсумками вчорашнього засідання в Мінську спецпредставник ОБСЄ в контактній групі Мартін Сайдик заявив, що на Донбасі можуть ввести перемир'я на період зимових свят.