Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 34 тыс. человек

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

За минувшие сутки отмечается тенденция к уменьшению пассажиро-транспортного потока

Контрольные пункты вьезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли 34,4 тысячи человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Как отмечается, все КПВВ открылись и функционируют в штатном режиме. Пограничниками усилены меры контроля лиц и транспортных средств, которые следуют через линию столкновения.

За минувшие сутки отмечается тенденция к уменьшение пассажиро-транспортного потока. Так через КПВВ проследовало 34,4 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 7440 человек и 920 транспортных средств;

"Марьинка" - 7455 человек и 1315 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7385 человек и 1405 транспортных средств;

"Гнутово" - 3225 человек и 785 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8860 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/50; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 20/15.

Отметим, Контрольные пункты вьезда-выезда на линии разграничения на Донбассе в субботу, 1 декабря, переходят на зимний график работы. С 1 декабря проверочные и пропускные мероприятия на КПВВ будут проходить с 8:00 до 17:00.

Напомним, боевики за минувшие сутки 14 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих в зоне проведения операции Объединенных сил. В результате обстрелов ранения получил один военный.