Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 34 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

За минулу добу відмічається тенденція до зменшення пасажиро-транспортного потоку

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі, за минулу добу перетнули 34,4 тисячі осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Як зазначається, усі КПВВ відкрились та функціонують у штатному режимі. Прикордонниками посилено заходи контролю осіб та транспортних засобів, що слідують через лінію зіткнення.

За минулу добу відмічається тенденція до зменшення пасажиро-транспортного потоку. Так через КПВВ прослідувало 34,4 тисячі осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 7440 осіб та 920 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 7455 осіб та 1315 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 7385 осіб та 1405 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3225 осіб та 785 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 8860 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/50; "Мар’їнка" - 0/60; "Новотроїцьке" - 20/40; "Гнутове" - 20/15.

Зазначимо, Контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування на Донбасі у суботу, 1 грудня, переходять на зимовий графік роботи. З 1 грудня перевірочні та пропускні заходи на КПВВ проходитимуть з 8:00 до 17:00.

Нагадаємо, бойовики за минулу добу 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців в зоні проведення операції Об’єднаних сил. Внаслідок обстрілів поранення отримав один військовий.