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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 34 тис. осіб

Новини » Суспільство    30.11.2018 - 10:04
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 34 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

За минулу добу відмічається тенденція до зменшення пасажиро-транспортного потоку

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі, за минулу добу перетнули 34,4 тисячі осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Як зазначається, усі КПВВ відкрились та функціонують у штатному режимі. Прикордонниками посилено заходи контролю осіб та транспортних засобів, що слідують через лінію зіткнення.

За минулу добу відмічається тенденція до зменшення пасажиро-транспортного потоку. Так через КПВВ прослідувало 34,4 тисячі осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 7440 осіб та 920 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 7455 осіб та 1315 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 7385 осіб та 1405 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3225 осіб та 785 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 8860 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/50; "Мар’їнка" - 0/60; "Новотроїцьке" - 20/40; "Гнутове" - 20/15.

Зазначимо, Контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування на Донбасі у суботу, 1 грудня, переходять на зимовий графік роботи. З 1 грудня перевірочні та пропускні заходи на КПВВ проходитимуть з 8:00 до 17:00.

Нагадаємо, бойовики за минулу добу 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців в зоні проведення операції Об’єднаних сил. Внаслідок обстрілів поранення отримав один військовий.

 

КПВВ на Донбасі завтра перейдуть на зимовий графік роботи На Донбасі за добу поранено одного українського військового
Новини України Государственная пограничная службаДонбасКПВВ
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