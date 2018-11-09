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Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 43 тыс. человек

Новости » Общество    09.11.2018 - 11:55
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

КПВВ на Донбассе пересекли 5,3 тыс. транспортных средств

Контрольные пункты пропуска на Донбассе за минувшие сутки, 7 ноября, пересекли 42,9 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно осеннему графику и функционируют в штатном режиме.

За минувшие сутки через КПВВ проследовало 42,9 тысячи человек и 5,3 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 9370 лиц и 1105 транспортных средств;

"Марьинка" - 9110 человек и 1650 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8630 человек и 1650 транспортных средств;

"Гнутово" - 3780 человек и 920 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 12075 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 40/50; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 45/40; "Гнутово" - 20/20.

Напомним, на Донбассе вчера, 8 ноября, боевики 14 раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил. Вследствие обстрелов двое военных получили ранения.

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Новости Украины Государственная пограничная службаДонбасспункт пропускаКПВВ
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