Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 43 тыс. человек

КПВВ на Донбассе пересекли 5,3 тыс. транспортных средств
Контрольные пункты пропуска на Донбассе за минувшие сутки, 7 ноября, пересекли 42,9 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно осеннему графику и функционируют в штатном режиме.
За минувшие сутки через КПВВ проследовало 42,9 тысячи человек и 5,3 тысячи транспортных средств:
"Майорское" - 9370 лиц и 1105 транспортных средств;
"Марьинка" - 9110 человек и 1650 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 8630 человек и 1650 транспортных средств;
"Гнутово" - 3780 человек и 920 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 12075 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 40/50; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 45/40; "Гнутово" - 20/20.
Напомним, на Донбассе вчера, 8 ноября, боевики 14 раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил. Вследствие обстрелов двое военных получили ранения.