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На Донбасі за добу поранено 2 українських військових

Новини » Надзвичайні події    09.11.2018 - 08:21
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових

На Донбасі вчора, 8 листопада, бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових в зоні проведення операції Об’єднаних сил. Внаслідок обстрілів двоє військових отримали поранення, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, бойовики 4 рази застосовували озброєння, забороненого мінськими угодами.

"Ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Кримське, Новолуганське, Піски, Опитне, Мар'їнка, Славне, Красногорівка, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль та Лебединське", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 120 мм, ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Новолуганського. Таку ж зброю, тільки 82-го калібру, загарбники застосували неподалік Павлополя та Кримського..

"Внаслідок бойових дій поранення дістали 2 військовослужбовці Об'єднаних сил", - додали у прес-центрі.

Сьогодні, 9 листопада, ворожих обстрілів не зафіксовано.

На Донбасі за добу поранено 2 українських військових

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 8 листопада внаслідок обстрілів з боку бойовиків один укранський військовий дістав поранення.

"Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових. У ході бойових дій один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил був поранений", - додали в прес-центрі.

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