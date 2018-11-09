Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 43 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

КПВВ на Донбасі перетнули 5,3 тис. транспортних засобів

Контрольні пункти пропуску на Донбасі за минулу добу, 7 листопада, перетнули 42,9 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил відкрились за осіннім графіком та функціонують у штатному режимі.

За минулу добу через КПВВ прослідувало 42,9 тисяч осіб та 5,3 тисяч транспортних засобів:

"Майорське" - 9370 осіб та 1105 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 9110 осіб та 1650 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 8630 осіб та 1650 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3780 осіб та 920 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 12075 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 40/50; "Мар’їнка" - 0/60; "Новотроїцьке" - 45/40; "Гнутове" - 20/20.

Нагадаємо, на Донбасі вчора, 8 листопада, бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових в зоні проведення операції Об’єднаних сил. Внаслідок обстрілів двоє військових отримали поранення.