На Донбасі бойовики обстріляли контрольний пост та КПВВ "Маріїнка"

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Під час обстрілу ніхто не постраждав

У Донецькій області в суботу увечері, 3 листопада, бойовики прицільним вогнем з автоматів і кулеметів обстріляли контрольний пост військовослужбовців Операції об'єднаних сил (ООС) та КПВВ "Маріїнка". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).

"Вчора о 18:25, ще до закінчення роботи контрольного пункту виїзду-виїзду "Маріїнка", з боку тимчасово окупованого населеного пункту Олександрівка, недалеко від Донецька, був відкритий прицільний вогонь з автоматів і кулеметів по позиціях підрозділів Об'єднаних сил. Під обстріл потрапив і контрольний пост "Маріїнка", який знаходиться перед КПВВ і на якому прикордонники несуть службу разом з військовослужбовцями ЗСУ", - йдеться в повідомленні ДПСУ.

Зазначимо, що під час обстрілу в зоні ураження цивільних осіб не було, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі протягом минулої доби, 3 листопада, бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях ВСУ, двоє українських військових поранені, ще один поранений 4 листопада.