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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 32 тис. осіб

Новини » Суспільство    05.11.2018 - 09:29
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Через КПВВ прослідували 4,6 тисяч транспортних засобів

Контрольні пункти пропуску на Донбасі за минулу добу, 4 листопада, перетнули 31,8 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил відкрились за графіком осіннього періоду та функціонують у штатному режимі.

За минулу добу через КПВВ прослідувало 31,8 тисяч осіб та 4,6 тисяч транспортних засобів:

"Майорське" - 7140 осіб та 1030 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 7640 осіб та 1520 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 6175 осіб та 1310 транспортних засобів;

"Гнутове" - 2890 осіб та 790 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 8000 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 45/50; "Мар’їнка" - 0/60; "Новотроїцьке" - 30/50; "Гнутове" - 25/20.

Нагадаємо, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі за минулу добу загинув один український військовий. За добу бойовики 18 разів відкривали вогонь по позиціях ООС.

Окрім того, бойовики на Донбасі обстріляли контрольний пост та пункт пропуску "Маріїнка". Під час обстрілу в зоні ураження мирних жителів не було.

На Донбасі за добу загинув один український військовий На Донбасі бойовики обстріляли контрольний пост та КПВВ "Маріїнка"
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