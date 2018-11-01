Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 35 тыс. человек

По состоянию на утро на КПВВ наблюдаются очереди
За минувшие сутки, 31 октября, контрольные пункты пропуска на Донбассе пересекли почти 35 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Сообщается, что всего за минувшие сутки КПВВ пересекли 34,7 тыс. человек и 4900 транспортных средств:
Также сообщается, что сегодня утром в пунктах пропуска на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 25/30; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 30/30; "Гнутово" - 25/10.
Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за сутки ранены двое украинских военных, а боевики за отчетный период совершили 24 обстрела.
Отметим, накануне стало известно, что делегация депутатов Европейского парламента посетит Донбасс.