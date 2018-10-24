ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 46 тыс. человек

Новости » Общество    24.10.2018 - 09:07
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Контрольные пункты на Донбассе работают в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе 23 октября пересекли 46,3 тысяч человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно графику.

За минувшие сутки через КПВВ проследовало 46,3 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 10465 человек и 1170 транспортных средств;

"Марьинка" - 10315 человек и 1800 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8465 лиц и 1495 транспортных средств;

"Гнутово" - 4010 человек и 890 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 13045 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 30/60; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 40/30; "Гнутово" - 30/20.

Отметим, за сутки 22 октября КПВВ на Донбассе пересекли 38 тысяч человек и 4,8 тысяч транспортных средств.

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 23 октября, погиб один украинский военный.

 

На Донбассе за сутки погиб один украинский военный
Новости Украины Донбасспункт пропускаКПВВ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь