Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 46 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Контрольні пункти на Донбасі працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі 23 жовтня перетнули 46,3 тисяч осіб. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

Всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил відкрились згідно графіку.

За минулу добу через КПВВ прослідувало 46,3 тисячі осіб та 5,4 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 10465 осіб та 1170 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 10315 осіб та 1800 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 8465 осіб та 1495 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4010 осіб та 890 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 13045 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 30/60; "Мар’їнка" - 0/60; "Новотроїцьке" - 40/30; "Гнутове" - 30/20.

Зазначимо, за добу 22 жовтня КПВВ на Донбасі перетнули 38 тисяч осіб та 4,8 тисяч транспортних засобів.

Нагадаємо, у зоні проведення операції Об'єднаних сил за минулу добу, 23 жовтня, загинув один український військовий.